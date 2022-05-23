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Воруют все, что присмотрели: в селах на Запорожчине армия России устраивает в домах грабежи

23 мая 2022, 09:53

В захваченной Васильевке российских оккупантов уже больше, чем местных жителей.

Российские войска
Российские войска продолжают грабить украинцев / УНИАН

После частичной оккупации войсками России Запорожской области военных оккупантов в некоторых населенных пунктах стало больше, чем местных жителей, которые вынуждены были уехать. Захватчики занимают школы, здания культуры и покинутые дома, и устраивают грабежи жилищ украинцев. Об этом рассказали в Запорожской областной военной администрации.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, местные жители захваченного Васильевского района рассказали, что число оккупантов в городе уже превысило количество мирных жителей. Захватчики в населенных пунктах засели в школе и здании культуры.

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"Оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им по вкусу", - отметили в областной военной администрации.

В Пологовском районе захватчиков тоже уже больше, чем местных жителей.

В Гусарке оккупанты решили расселиться в заброшенных домах. Там они провели обход и ограбили дома, которые оставили люди.

Смотрите видео Главред – военные РФ грабят людей в Украине

Ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты назначили так называемого "губернатора Запорожской области". Им стал Евгений Балицкий, народный депутат Верховной Рады VII и VIII от Партии регионов и Оппозиционного блока. Он владеет бизнесом в Киеве и на оккупированной Запорожчине.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что россияне в оккупированном Крыму собираются мобилизовать местных мужчин на войну в Херсонскую и Запорожскую области. В частности, оккупанты предлагают подписать контракт с российской армией на срок от 3 месяцев до одного года. По данным разведки, контрактникам обещают, что они будут выполнять полицейские функции, но на деле отправляют на передовую.

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