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"Война не продлится вечно": сколько времени Украина будет освобождать территории

22 ноября 2022, 23:07

Россия чувствует свой проигрыш, а деоккупация всех украинских территорий может быть быстрой, говорит Подоляк.

Подоляк, Россия
Подоляк / УНИАН и ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война не может продолжаться вечно, но призвал воздержаться от комментариев по прогнозам освобождения украинских территорий.

"У нас есть положительная динамика военных действий. Прогнозы — это нормально, потому что они должны дать нам надежду, что эта война бесконечна. И эта война не будет продолжаться бесконечно. Есть ресурсы РФ, есть санкционное давление, есть устойчивая военная несостоятельность РФ, которую они не могут компенсировать мобилизацией и переводом своей экономики на военные рельсы. То есть объективная логика военного процесса. Украина демонстрирует другой подход к войне, абсолютно волевую тенденцию, что мы должны освободить свою территорию. Сейчас очевидно, что в РФ происходят панические процессы, когда они строят элементы обороны в тылу, у них сейчас в информационном плане истерика, мол, они "отрицательно наступают", но надо что-то делать", — пояснил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк считает, что Россия чувствует свой проигрыш, а деоккупация всех украинских территорий может быть быстрой.

"Россия чувствует свой проигрыш. Это также чувствуют наши западные партнеры, поэтому они осторожно комментируют переговорные процессы. Там уже говорят, что о переговорах должна говорить Украина. И именно украинский президент формирует повестку дня сегодня. Исходя из логики, математики, психологии войны — освобождение наших территорий может быть быстрым. Но кроме Генштаба и Ставки никто не видит реальной картины того, как мы будем освобождать наши территории", — пояснил Подоляк.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Ранее аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ имеют все шансы свести на нет все усилия российских оккупантов по удержанию обороны на временно оккупированной части Херсонщины. Западные аналитики верят, что ВСУ помешают укреплению обороны россиян на оккупированной части Херсонщины, поскольку те там крайне уязвимы.

Напомним, в Минобороны Британии отмечали, что российские оккупанты после отступления из Херсона и правобережья Херсонской области проходят доукомплектацию и перегруппировки. Часть из них, вероятно, перебросят на подкрепление российских войск под Бахмутом, а часть останется на юге. Русские готовятся к прорыву ВСУ и строят укрепления в 60 км вглубь фронта.

Генерал Николай Маломуж отмечал, что освобождение Херсона – это стратегическая победа Украины на юге и своего рода перелом в войне, открывший перед Вооруженными силами перспективу для дальнейших эффективных действий.

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