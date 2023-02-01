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Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

1 февраля 2023, 13:39
Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в мире. Если бы эти 176 ядерных ракет до сих пор были у Украины, то российского вторжения не было бы.
Петр Недзельский, война в Украине
Недзельский считает, что войны не было бы, если бы у Украины осталось ядерное оружие / Фото УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский считает, что войска стран-гарантов безопасности Украины, согласно Будапештскому меморандуму, должны находиться вместе с нашей страной на поле боя.

Недзельский напомнил, что в 1994 году был подписан Будапештский меморандум.

"Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в мире. У нас было 176 ракет. Три страны выступили гарантами нашей безопасности – США, Великобритания и Россия. Один из гарантов нашей безопасности на нас напал. Но, согласно Будапештскому меморандуму, США и Великобритания обязались нас защищать. То есть их войска должны быть здесь, в Украине, и воевать рядом с нами. Но они боятся. Политики говорят: нет, это может привести к третьей мировой войне! Но это их проблемы, у нас есть Будапештский меморандум", - сказал военный эксперт в интервью изданию Obozrevatel.

Недзельский считает, что если бы эти 176 ядерных ракет были у Украины, то российского вторжения не было бы.

"Мы, украинцы, уникальная нация. Мы отказались от наиболее надежной гарантии безопасности – ядерного оружия, весь мир нам аплодировал. Но когда агрессор на нас напал, мир начинает крутить-вертеть… 58 стран мира высказались в поддержку Украины, но все же эти войска должны быть с нами", - считает эксперт.

Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.

Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.

США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.

После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Как сообщал Главред, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что, когда Россия нарушила Будапештский меморандум, ядерные государства, в том числе США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", - сказал дипломат.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал позором Будапештский меморандум 1994 года и крайне удивился из-за того, что дипломаты, которые когда-то его подписали, вновь хотят поучаствовать в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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