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"Возвращение к лихим 90-м": Зеленский жестко отреагировал на дерзкий расстрел буса

27 августа 2020, 23:50

Правоохранители не должны допустить перестрелок на улицах, заявил президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение на автобус на трассе Харьков-Киев.

Глава государства в своем телеграм-канале поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе.

По его словам, люди должно помнить о наличии в стране полиции и закона.

"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - заявил президент.

По его мнению, украинские правоохранители не должны допустить перестрелок на улицах.

"Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Люботина Харьковской области несколько человек получили ранения в результате обстрела микроавтобуса с людьми.

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Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, что группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили, что в результате нападения есть пострадавшие.

У всех пострадавших - ушибы от травматического оружия, у одного - подозрение на черепно-мозговую травму от удара битой. Все пациенты - в удовлетворительном состоянии.

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