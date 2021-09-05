Врачи рассказали о жутких последствиях опасного челленджа подростков в TikTok

В Украине подростков захватитл опасный челлендж / УНИАН

Дети и подростки, которые участвуют в опасном Пуд-челлендже в TikTok, нередко получают ожоги ротовой полости, пищевода и желудочно-кишечного тракта.

Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал, что в результате этого ребенок получает ожог слизистых оболочек пищевода и желудка. После этого необходима срочная госпитализация. В больницы попадают дети 13–14 лет, говорится в материале Канала 24.

"До этого ничего не надо делать, а максимально быстро госпитализировать и промывать желудок через зонд. У ребенка может возникнуть спаечная болезнь, пищевод спаивается и его надо растягивать раз в несколько месяцев. Для этого берут толстую металлическую палку и просто впихивают в пищевод под общим наркозом. Таким образом его растягивают", – рассказал Вус.

Опасные развлечения: как уберечь детей

По словам психотерапевта Натальи Ремесник, родители должны развивать критическое мышление ребенка, чтобы он не верил во все, что видит. В частности, надо объяснять ребенку любые моменты, которые ему запрещают. Даже показывать на примере. По словам эксперта, чем старше ребенок становится, тем труднее ему что-то объяснять и рассказывать, научить выстраивать причинно-следственные связи.

"За это время, если созданы доверительные отношения между родителями и их ребенком, где в семье привыкли обсуждать все, где не критикуют за все, то ребенок может поделиться и не боится, что его каким-то образом будут оценивать, а просто примут и поймут", – говорит психолог.

Реклама

Чем больше доверие в семье, тем больше шансов, что ребенок поделится с родителями и захочет обсудить это, резюмировала она.

Химическое отравление у детей: печальная статистика

По статистике, ежемесячно в больницу госпитализируют 15-20 детей с ожогами, потому что выпили агрессивное вещество. Боль невыносимая, чего дети не могут скрыть. В таком случае, нужно сразу ехать в ближайшую больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно.

"За период 2017-2020рокы в НДСБ "Охматдет" было пролечено 2 698 детей с диагнозом "химический ожог пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки". У 471 ребенка были тяжелые ожоги пищевода (ожог II и III степеней), которые могли привести к тяжелому воспалению и в дальнейшем значительному сужению пищевода и требовали длительного и дорогостоящего лечения. Для восстановления проходимости пищевода этим детям необходимы постоянные повторные госпитализации в больницу для проведения лечебных манипуляций под наркозом", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДети получают ожоги рта и пищевода: в TikTok набирает популярности новый опасный челлендж

Как сообщал Главред, в Киеве дети запустили в TikTok новый опасный челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети.