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Враг копит резервы: экс-начальник Генштаба назвал вероятное направление нового удара РФ

24 марта 2023, 15:43
В РФ ранее заявили о планах сформировать еще 20 новых дивизий, напомнил Виктор Муженко.
муженко
Виктор Муженко не исключил новое наступление РФ / День, МО РФ

Страна-агрессор РФ все еще располагает возможностями по созданию новых воинских частей и группировок, которые могут выполнить определенные задачи, заявил бывший начальник Генерального штаба и экс-главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.

Он напомнил о том, что ранее в МО РФ заявили о планах к 2026 году сформировать еще 20 новых дивизий. В интервью Фактам украинский генерал не исключил, что РФ может ставить перед собой задачи уровня стратегической операции.

"Чтобы усилить гордость за свою страну, за армию и за действия власти, нужны определенные победы. И не тактического характера — захвата Бахмута или Угледара, а более масштабного. Таким вариантом может быть, например, удар северо-западнее или северо-восточнее Харькова", — не исключил он.

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Собеседник пояснил, что в 2023 году оккупанты РФ будут праздновать 80-летие Курской битвы, когда был коренной перелом в восточной кампании Второй мировой войны.

"А 23 августа был освобожден Харьков. Кстати, все это происходило на территории, где и сейчас идут или могут идти бои. Эта местность не сильно изменилась с тех пор, за исключением, возможно, появления инфраструктурных объектов. Учитывая русский символизм, их идеологемы "деды воевали", "можем повторить", могут существовать планы, которые как раз вкладываются в такую идеологическую обертку", — добавил Муженко.

Угроза нового наступления РФ

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что РФ может готовить новый удар.

"Мы не хотим, чтобы Россия просто отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала – полгода, год или два-три года спустя", — добавил Блинкен и резюмировал, что не видит пока никаких "признаков того, что Россия готова к содержательной дипломатии" для окончания войны.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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