РФ может перегруппироваться и ударить снова: Москва хочет "стереть" Украину – Блинкен

Владимир Путин убежден в том, что Украина не является независимым государством, подчеркнул Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен не исключил новой атаки оккупантов РФ / Facebook/usaporusski, Минобороны РФ

США стремятся к длительному миру в Украине, основанному на уважении суверенитета и других принципов международного права, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Однако сейчас от страны-агрессора России признаков готовности к содержательной дипломатии нет, сказал он во время дачи показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает Радио Свобода.

"Мы не стремились к этой войне, мы делали все, чтобы предотвратить ее, я участвовал в активных дипломатических усилиях с нашими российскими коллегами. К сожалению, стало очевидно, и президент Путин сказал об этом прямо, что речь шла не об угрозах безопасности от НАТО или Украины, всегда говорилось об убеждении Путина, что Украина – не независимое государство, которое нужно стереть с карты и включить в Российскую империю", — говорит госсекретарь США.

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Он подчеркнул, что независимость, суверенитет и границы Украины четко признаны и никуда не исчезнут.

"Мы не хотим, чтобы Россия просто отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала – полгода, год или два-три года спустя", — добавил Блинкен и резюмировал, что не видит пока никаких "признаков того, что Россия готова к содержательной дипломатии" для окончания войны.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

Напомним, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса уверен в том, что стратегически США уже оказались в выигрышной позиции в результате войны, развязанной РФ против Украины.

Вместе с тем эксперт уверен в том, что приоритет американского истеблишмента будет направлен на свои внутренние интересы независимо от того, что происходит в Украине.

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