'Враг оккупировал': РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе - Deep State

Агрессор из РФ напал на населенный пункт, используя технику и пехоту.

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Враг имеет значительное продвижение на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

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Враг имеет успехи в Донецкой области

Оккупанты готовят новые штурмы возле Шахтерска

26 октября российские оккупанты захватили Левадное, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки Донецкой области.

Агрессор захватил Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

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"Враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе", - говорится в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Кроме этого, проект DeepState также сообщал, что оккупанты атаковали населенный пункт вблизи Шахтерска. Сообщалось, что враг напал на населенный пункт возле Шахтерска, используя технику и пехоту:

"После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась в Золотой Ниве. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна", - говорится в заявлении.

В то же время 25 октября в Богоявленке, что находится в нескольких километрах от Шахтерска, агрессор высадил пехоту в районе фермы, которая находится западнее села. Бои там продолжались до ночи.

Ситуация на фронте - что известно

Главред также рассказывал, что в ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта. Российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях.

В свою очередь военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал интересный ответ, может ли Украина проиграть войну против России. Пока ВСУ ведут оборонительную войну на истощение врага, отмечает аналитик.

В то же время военный обозреватель Денис Попович объяснил, какой город под угрозой оккупации. Там ситуация может ухудшиться, украинским военным катастрофически не хватает личного состава, чтобы сдержать наступление РФ.

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