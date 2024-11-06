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Враг оккупировал за октябрь наибольшую территорию Украины за год - Deep State

Анна Косик
6 ноября 2024, 13:16
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За предыдущий месяц враг оккупировал около 490 кв. км украинской территории.
армия рф, противник
Количество захваченных территорий не показывает реального потенциала армии РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Что сообщили аналитики DeepState:

  • За октябрь армии РФ удалось оккупировать больше всего территорий
  • Враг понес большие потери во время наступления
  • Оккупантам удается проводить ротации на постоянной основе

В октябре 2024 года оккупационные войска страны-агрессора России заняли около 490 квадратных километров украинских территорий. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их данным, такое продвижение врага является крупнейшим за последний год, когда оккупанты проводили наступательные действия. Однако аналитики отметили, что такие территориальные потери не отражают ни фактический потенциал противника, ни ВСУ.

видео дня

"Показателем являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное - рациональное применение человеческого потенциала", - говорится в сообщении.

Статистика DeepState
Статистика захвата противником украинских территорий / DeepState

Ярким примером является то, что в октябре 2022-го враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие, поэтому оккупанты привлекают меньше сил.

Однако у врага все еще сохраняется преимущество над украинскими силами в количестве живой силы, что позволяет противнику проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца.

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что на временно оккупированной территории Геническа в Херсонской области фиксируется перемещение дополнительных сил российских войск. Офицеры оккупантов опасаются, что это может свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению на правый берег региона.

Ранее Главред писал, что в ОТГ "Луганск" предупредили о том, что российские оккупанты накапливают ресурсы возле Часового Яра и готовятся к активным боевым действиям.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Тем временем аналитики ISW сообщили, что Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции, которые расположены к югу от Часового Яра в Донецкой области.

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