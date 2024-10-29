Враг 'рвется' к стратегическому городу: аналитики очертили продвижение оккупантов

Оккупантам удалось сместить линию фронта сразу возле нескольких населенных пунктов.

https://glavred.info/ukraine/vrag-rvetsya-k-strategicheskomu-gorodu-analitiki-ochertili-prodvizhenie-okkupantov-10609340.html Ссылка скопирована

Оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

Кратко:

РФ активно наступает на Покровском направлении

Оккупанты продвинулись около 5 населенных пунктов

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей и пытаются продвигаться в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоселидовка Донецкой области.

видео дня

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.

Кроме этого, враг также смог прорваться вперед возле Шахтерского и Острого. Стоит отметить, что Острое от Курахово находится на расстоянии примерно 10 километров.

Продвижение вблизи Острого / фото deepstate

Аналитики сообщили о продвижении россиян еще в одном населенном пункте.

"Оккупанты также продвинулись в Катериновке", - добавили в DeepState.

Продвижение вблизи Катериновки / фото deepstate

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, продвижение оккупантов в городе остановлено. Пресс-секретарь Анастасия Бобовникова подчеркивала, враг остается в восточных районах города и не продвигается дальше.

Недавно, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников информировал, что из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред