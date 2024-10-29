Враг 'рвется' к стратегическому городу: аналитики очертили продвижение оккупантов

Кратко:
- РФ активно наступает на Покровском направлении
- Оккупанты продвинулись около 5 населенных пунктов
Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей и пытаются продвигаться в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.
По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоселидовка Донецкой области.
ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.
Кроме этого, враг также смог прорваться вперед возле Шахтерского и Острого. Стоит отметить, что Острое от Курахово находится на расстоянии примерно 10 километров.
Аналитики сообщили о продвижении россиян еще в одном населенном пункте.
"Оккупанты также продвинулись в Катериновке", - добавили в DeepState.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее писал Главред, Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, продвижение оккупантов в городе остановлено. Пресс-секретарь Анастасия Бобовникова подчеркивала, враг остается в восточных районах города и не продвигается дальше.
Недавно, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.
Украинский военный журналист Богдан Мирошников информировал, что из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.
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