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Враг "рвется" к стратегическому городу: аналитики очертили продвижение оккупантов

Марина Фурман
29 октября 2024, 08:15
1397
Оккупантам удалось сместить линию фронта сразу возле нескольких населенных пунктов.
ВСУ, карта
Оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

Кратко:

  • РФ активно наступает на Покровском направлении
  • Оккупанты продвинулись около 5 населенных пунктов

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей и пытаются продвигаться в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоселидовка Донецкой области.

видео дня

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.

Кроме этого, враг также смог прорваться вперед возле Шахтерского и Острого. Стоит отметить, что Острое от Курахово находится на расстоянии примерно 10 километров.

Враг 'рвется' к стратегическому городу: аналитики очертили продвижение оккупантов
Продвижение вблизи Острого / фото deepstate

Аналитики сообщили о продвижении россиян еще в одном населенном пункте.

"Оккупанты также продвинулись в Катериновке", - добавили в DeepState.

Катериновка
Продвижение вблизи Катериновки / фото deepstate

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, продвижение оккупантов в городе остановлено. Пресс-секретарь Анастасия Бобовникова подчеркивала, враг остается в восточных районах города и не продвигается дальше.

Недавно, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников информировал, что из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.

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