Враг в ужасе убегал с поля боя после "приветов" от ВСУ на Херсонщине - Генштаб

После обстрелов ВСУ враг отошел - Генштаб / Генштаб ВСУ, УНИАН

В субботу, 30 июля, россияне изо всех сил пытались создать условия для наступления в направлении Брускинское - Белогорка в Херсонской области, но отказались от выполнения задачи после обстрела ВСУ, сообщается в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

Оккупанты не прекращают наносить мощные удары из авиации и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация изменений не претерпела. На последнем, в приграничных районах, продолжается инженерное оборудование позиций и ведение воздушной разведки беспилотниками.

"На Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяжье, Петровское, Норцовка и Залиман. Нанес авиационный удар в районе Мосьпаново", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, осуществлял обстрелы позиций украинских войск с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и вооружения танков в районах населенных пунктов Зализничное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка. Оккупанты вели воздушную разведку положения украинских войск беспилотниками.

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На Южнобугском направлении оккупанты вели воздушную разведку, осуществляли обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригорьевка, Великое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки.

Враг пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское - Белогорка.

"В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задачи", - сообщили в Генштабе.

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Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский оценил ситуацию на южном направлении в связи с подготовкой контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

Он считает, что РФ пытается добиться прекращения огня потому что опасается контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Также Главред сообщал о том, что в связи с существенным истощение оккупационных войск РФ в боях в Украине, в РФ формируются так называемые добровольческие батальоны для участия в продолжении агрессии.

Новые батальоны оккупантов формируются по всей РФ. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды армии захватчиков, Примерно треть из них планируют бросить на Донбасс.

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