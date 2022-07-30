Путину не хватает "пушечного мяса": в РФ сколачивают 30-тысячную армию "добровольцев" - CNN

Владимир Путин ищет пути пополнения подразделений армии РФ / Reuters, sprotyv.info

В связи с существенным истощение оккупационных войск РФ в боях в Украине, в РФ формируются так называемые добровольческие батальоны для участия в продолжении агрессии.

Новые батальоны оккупантов формируются по всей РФ. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды армии захватчиков, сообщает CNN. Примерно треть из них планируют бросить на Донбасс.

Журналисты отмечают, что Владимир Путин долгое время сопротивлялся идее всеобщей мобилизации в России. Подчеркивается, что добровольческие батальоны – один из способов пополнить численность русской армии без столь радикального шага.

В материале обращается внимание на то, что призывы вступать в батальоны, как правило, ориентированы на более бедные и изолированные регионы, используя "быстрые деньги" как приманку.

Авторы также указали на то, что новым батальонам РФ явно будет не хватать боевого опыта. Поэтому они будут участвовать исключительно в боевой поддержке и операциях боевой поддержки, в то время как другие будут усиливать уже существующие воинские части или формировать боевые батальоны.

Как уточнили в Институте изучения войны в Вашингтоне, на обучение добровольцев российское руководство планирует выделить месяц, но это вряд ли превратит их в эффективных солдат без военного опыта.

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Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский оценил ситуацию на южном направлении в связи с подготовкой контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

Он считает, что РФ пытается добиться прекращения огня потому что опасается контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

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