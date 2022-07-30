УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путину не хватает "пушечного мяса": в РФ сколачивают 30-тысячную армию "добровольцев" - CNN

30 июля 2022, 18:30

Новые батальоны захватчиков оккупанты формируют по всей РФ.

Владимир Путин, российская техника
Владимир Путин ищет пути пополнения подразделений армии РФ / Reuters, sprotyv.info

В связи с существенным истощение оккупационных войск РФ в боях в Украине, в РФ формируются так называемые добровольческие батальоны для участия в продолжении агрессии.

Новые батальоны оккупантов формируются по всей РФ. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды армии захватчиков, сообщает CNN. Примерно треть из них планируют бросить на Донбасс.

Журналисты отмечают, что Владимир Путин долгое время сопротивлялся идее всеобщей мобилизации в России. Подчеркивается, что добровольческие батальоны – один из способов пополнить численность русской армии без столь радикального шага.

В материале обращается внимание на то, что призывы вступать в батальоны, как правило, ориентированы на более бедные и изолированные регионы, используя "быстрые деньги" как приманку.

Авторы также указали на то, что новым батальонам РФ явно будет не хватать боевого опыта. Поэтому они будут участвовать исключительно в боевой поддержке и операциях боевой поддержки, в то время как другие будут усиливать уже существующие воинские части или формировать боевые батальоны.

Как уточнили в Институте изучения войны в Вашингтоне, на обучение добровольцев российское руководство планирует выделить месяц, но это вряд ли превратит их в эффективных солдат без военного опыта.

Читайте также"Путина пристукнут": в РФ спрогнозировали сроки смены власти

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский оценил ситуацию на южном направлении в связи с подготовкой контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

Он считает, что РФ пытается добиться прекращения огня потому что опасается контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Читайте еще:

Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:30

Путину не хватает "пушечного мяса": в РФ сколачивают 30-тысячную армию "добровольцев" - CNN

18:24

"Отвоевание здравого смысла": в Госдуме разразились новыми бреднями о целях войны в Украине

18:13

Самое вкусное и уникальное блюдо: рецепт фаршированной картошки за 15 минутВидео

17:58

Кровавый теракт в Еленовке: в СНБО назвали главные цели оккупантов РФВидео

17:53

Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

Реклама
17:39

Лучше Волочковой и Ван Дамма: звезда Женского Квартала в шпагате призвала помогать ВСУВидео

17:32

Теракт в Еленовке: Украина запустила процедуру возвращения тел, но списки погибших оккупанты еще не далиВидео

17:31

Погиб в день рождения, уничтожив танки и ДРГ РФ: трагическая история защитника ЧерниговаВидео

17:12

Приметы на 31 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

16:48

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: в РФ рассказали о панике в Кремле у "фюрера"Видео

16:16

Хюррем-султан снова в деле: Мерьем Узерли после слухов о третей беременности снялась топлес

16:12

Украина сможет вернуть захваченные Россией территории: экс-глава ЦРУ назвал единственное условиеВидео

16:02

Приметы на август: 7 опасных вещей, которые запрещено делать в последний месяц летаВидео

15:58

Мощный удар ВСУ в Энергодаре: стало известно число раненых оккупантовВидео

15:34

ВСУ "закрыли" еще один мост в Херсоне: оккупанты доставляли по нему техникуВидео

15:33

"Путина пристукнут": в РФ спрогнозировали сроки смены властиВидео

15:24

У украинской переселенки отобрали родную дочь в Италии: ребенка не выпускают без сопровождения монахини

15:01

РФ стягивает военную технику к оккупированной части Харьковской области - снимки со спутникаВидео

14:59

ВСУ уничтожили оккупанта РФ, мечтавшего устроить "Голодомор 2.0"Видео

14:48

Украина уйдет под воду в первые дни августа

Реклама
14:36

Сплошное очарование: самая модная челка 2022, которая подходит всем и превращает в звезду

14:31

Стальной Krab размажет врага: Польша готова передать Украине первые 8 мощных гаубицВидео

14:13

Украина получила 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III от Норвегии: что о них известно

14:12

"Когда захотела, тогда и выпила": нетрезвая Волочкова закатила истерику в эфире

14:06

"Армия РФ выдыхается, в Кремле - отчаяние": глава британской разведки предрек поражение России

13:30

Поставки ПВО NASAMS в Украину: в Пентагоне заявили, что уже закупают эти системы для передачиВидео

13:10

"Тела разлетались": украинский боец "приговорил" 8 российских танков и БТР в одном бою

13:00

Гороскоп на завтра 31 июля 2022: Львам – испытания, Весам – козни врагов, Стрельцам – тайные желанияВидео

12:52

"Ночью в Энергодаре было горячо": возле гостиницы, где живут оккупанты, была уничтожена их техникаВидео

12:51

Многие недооценивают пользу кофе: напиток избавит от головной боли и поможет похудеть

12:33

Август 2022 будет очень сложным: 4 знака зодиака отделаются легким испугом - гороскоп

12:01

Поддержавшую войну в Украине Аллегрову гонят со сцены в РФ

11:55

Российские "дипломаты" цинично призвали казнить защитников Мариуполя: в ОП жестко отреагировалиВидео

11:14

Скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа - Боррель о санкциях против РФ

11:07

"Позвоните после 9-ти": жена пленного оккупанта не захотела с ним говоритьВидео

10:33

"Как хочу, так и сажусь": 46-летняя Могилевская без бюстгальтера поддержала Зеленскую

10:11

Скоро РФ предложит Украине "мир", но есть серьезная опасность - астрологВидео

09:58

Мы заходим в третью фазу войны через Еленовку, они по-другому не могут - АрестовичВидео

09:56

Гороскоп на август 2022 для Близнецов: прорыв в делах, прибыль и неожиданная поездка

09:27

В Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой

Реклама
09:05

"Вашего государства уже бы не было": Гиркин возомнил себя великим полководцем, пригрозив украинцам

08:43

Курс доллара в Украине в августе: будет ли и дальше дорожать валюта - прогноз эксперта

08:34

На видео из колонии в Еленовке не те следы, которые мог бы нанести удар HIMARS - ISWВидео

08:30

Как заставить ребенка учиться: главные правила и важные советыВидео

08:05

Россия - дикое прошлое западной цивилизациимнение

08:00

На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады РФ

07:33

Взрыв слышал весь город: РФ дважды за ночь обстреляла ракетами Харьков, начался пожарВидео

06:45

Мелитополь или Новая Каховка: где решится судьба деоккупации украинского югамнение

06:35

Пауза ради переговоров: эксперт рассказал, когда Россия может приостановить войнуВидео

06:28

С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять