Все выгорело дотла: в Харьковской области вспыхнула база отдыха с людьми внутри (фото)

На базе отдыха под Харьковом произошел пожар / фото пресс-служба полиции области

В поселке Печенеги Харьковской области в деревянном домике на базе отдыха утром в воскресенье, 19 сентября, произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, во время возгорания в доме находилось 10 человек, двое из которых – мужчина 43 лет и 35-летняя женщина – получили травмы и доставлены в больницу.

Остальные восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Следователи Чугуевского райуправления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Пожар в костеле Святого Николая

Напомним, что ранее в этом месяце в Киеве вспыхнул костел Святого Николая – возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган. К счастью, пострадавших нет

Стоить отметить, что киевский костел св. Николая в свое время уже пережил один пожар – в 1943-м, когда загорелось хранящееся там имущество. По другим данным, причиной возгорания тогда стал советский артобстрел.