ВСУ добьют оккупантов на территории РФ: военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Один из вариантов предполагает выход ВСУ на территорию России, не исключил Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал варианты завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Варианты разгрома российских оккупационных войск не исключают вероятности захода подразделений Вооруженных сил Украины на территорию РФ, заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Первый вариант, который предполагает перемещение ВСУ на территорию России, осуществить проще. Дело в том, что для оптимального прикрытия войск при наступлении на разрезание фронта возникает проблема удержания фланга. Задача головной колонны – насыпать и продвигаться, а фланги надо как-то держать", — рассказал он в интервью Главреду.

Военный эксперт считает, что для удержания фланга, ВСУ будет необходимо продвигаться вдоль рек.

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"Северский Донец протекает мимо Луганска, переходит на территорию России и впадает в Дон. Дон, в свою очередь, впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Для правильного выполнения боевой задачи следует идти вдоль Северского Донца до Дона и дальше вдоль него - так будет возможность прикрыться рекой от российских войск, а дальше уже с территории России уничтожать ее войска. Это самый оптимальный вариант", — пояснил он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что в случае отсутствия решения о заходе на территорию России, тогда нужно будет провести двухэтапную операцию.

"На первом этапе нужно из Луганска идти вдоль границы на юг к Новоазовску. На втором – зайти со стороны Волновахи, через Тельманово и выйти к Новоазовску на Седово. В таком случае все произойдет на территории Украины, но действовать будет сложно. Все будет зависеть от принятия решения военным командованием. Если решат, что нужно заходить в Россию – пойдем, нет – тогда будем идти вдоль государственной границы", — добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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