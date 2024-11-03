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ВСУ отступают из населенных пунктов: неожиданную причину озвучил Селезнев

Даяна Швец
3 ноября 2024, 13:23
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Перед сменой тактики важно анализировать предыдущие ошибки, чтобы избежать их в будущем.
ВСУ отступают из населенных пунктов: неожиданную причину озвучил Селезнев
Эксперт объяснил, почему ВСУ приходится отступать / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы Селезнева:

  • РФ имеет серьезное преимущество в живой силе и в материально-технических средствах
  • Украинские военные психологически и физически истощаются
  • Украинская армия не избегает ошибок, в частности на уровне определенных командиров

Российские войска постепенно продвигаются на фронте, захватывая новые территории и заставляя украинские силы обороны отступать. Как отметил в эфире Украинского Радио военный эксперт, капитан запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев, причины отступления ВСУ имеют комплексный характер и включают три главных фактора.

Во-первых, Россия имеет значительное преимущество в численности личного состава и материально-технических ресурсах.

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"К тому же враг совершенно не учитывает ежедневные немалые потери среди личного состава, бронетехники и вооружения. Он готов буквально трупами своих солдат устилать путь к получению желанных квадратных километров украинской территории", - отмечает эксперт.

Во-вторых, украинские военнослужащие страдают от психологического и физического истощения. Селезнев объясняет, что отсутствие плановых ротаций для отдыха и восстановления негативно сказывается на их состоянии, ведь некоторые бригады находятся на передовой более года.

Третья причина, по мнению эксперта, связана с ошибочными командирскими решениями.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Селезнев подчеркивает, что перед сменой тактики важно анализировать предыдущие ошибки, чтобы избежать их в будущем. Например, в НАТО после каждой операции проводят разбор, учитывая все положительные и отрицательные аспекты боевых действий.

"К большому сожалению, традицией в украинской армии не стало исследование этих историй, и многие известные украинские военные эксперты это постоянно подчеркивают. Проблемы есть. Украинская армия так же развивается и трансформируется в армию современного типа, и на этом пути мы не избегаем ошибок, в частности на уровне определенных командиров", - отмечает он.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, что РФ не перестает нести рекордные потери. Эксперт Александр Коваленко заявил, что враг будет держать высокую планку потерь на фронте как минимум в течение ближайших 2-3 месяцев.

Также Снегирев ранее объяснял, что враг хочет наступать на большой город. Агрессорам удалось форсировать канал Северский Донец, и враг планирует продвижение дальше.

Также, как сообщал Главред, операция Украины на Курщине продолжается. По данным ISW, зафиксировано незначительное продвижение Сил обороны Украины в лесистой местности к северу от Погребков.

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