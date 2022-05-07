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ВСУ подняли в воздух вражеский склад с боеприпасами и 20 единиц техники на Николаевщине

7 мая 2022, 11:46

Украинские защитники уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов. Сгорело около 20 единиц техники.

ВСУ подняли в воздух вражеский склад с боеприпасами и 20 единиц военной техники / УНИАН

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. Им удалось серьезно ударить по российским военным в Николаевской области.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника, говорится в сообщении от Генштаба.

Российские захватчики цинично уничтожают инфраструктуру мирных городов. В частности, недавно обстреляли из ракет и реактивных систем залпового огня Николаев. Они запустили 5 ракет, одну из которых удалось сбить. Остальные попали в уже уничтоженный железнодорожный мост. Также враг активно применяет артиллерию для обстрела позиций украинских военных.

Читайте такжеПод Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантникиОтметим, что власти Николаевской области пока не ожидают наступления со стороны войск России. Однако руководство региона готовится к любым сценариям, включающим защиту и ответное наступление на захваченные врагом позиции.

При этом армия Украины готовится к организации контрнаступления с целью освобождения Херсона.

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