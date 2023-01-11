В Украине уничтожен подполковник РФ - командир "элитного" отряда спецназа ГРУ

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили старшего офицера спецназа ГРУ российских оккупантов.
Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Necro Mancer.
По его данным, ликвидирован подполковник РФ Борис Михеев, который командовал группой СпН ГРУ "Сенеж".
Блогер уточнил, что российский офицер был уничтожен в результате минометного обстрела.
"Уроженец Омска, выпускник НВВКУ, командир группы СпН ГРУ "Сенеж" подполковник Михеев Борис Владимирович 1985 г.р. где только не шарился, заработал кучу значков, а 04/08/22 в Украине попал под миномётный обстрел", - добавил Necro Mancer.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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