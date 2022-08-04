ВСУ ведут бои с войсками РФ под Изюмом: враг пытается прорваться возле Гусаровки – Генштаб

Армия Украины защищает свою землю от атак оккупантов в Харьковской области / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Войска России пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины возле Гусаровки Изюмского района Харьковской области. Идут бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Враг совершил обстрелы 13 населенных пунктов на севере и других направлениях региона. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В сводке Генштаба говорится о том, что противник, применяя ствольную и реактивную артиллерию, наносил огневое поражение в районах Харькова и ряда населенных пунктов – Лебяжье, Борщевая, Дементеевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасевка.

Также оккупанты пытаются осуществить прорыв обороны украинских войск возле Гусаровки под Изюмом. Бои продолжаются.

"Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация в Харьковской области

В Институте изучения войны в США ранее рассказали о том, что президент России Владимир Путин, вероятно, скомандовал свои войскам оккупировать город Харьков. Как считают специалисты, российские захватчики в Балаклее и Камышевахе могут готовить плацдарм для захвата областного центра.

Заместитель министра бороны Анна Маляр, комментируя сведения о возможной угрозе захвата Харькова, заявила, что ВСУ готовятся к любым сценариям. По ее словам, войска создают резервы и работают над строительством фортификационных сооружений.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, она заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовимся ко всем этим сценариям", - подчеркнула Маляр.

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