ВСУ задвухсотили оккупанта-'везунчика': семья продала последнюю корову, чтобы отправить его на фронт

Оккупант особо не сопротивлялся, когда его призвали на войну против Украины. Говорил, что едет "восстанавливать справедливость".

https://glavred.info/ukraine/vsu-zadvuhsotili-okkupanta-vezunchika-semya-prodala-poslednyuyu-korovu-chtoby-otpravit-ego-na-front-10518250.html Ссылка скопирована

На фронт Рыбин попал уже после колонии строгого режима / Коллаж Главреда. Фото: thenewtab.io

На войне против Украины погиб очередной российский мобилизованный Станислав Рыбин. Чтобы собрать 35-летнего россиянина, его семья продала последнюю корову, пишет издание Медуза.

Сообщается, Рыбина призвали еще осенью 2022 года. Мужчина особо не протестовал - наоборот говорил, что едет убивать украинцев, чтобы "восстановить справедливость".

Семья же продала последнюю корову "Красулю", чтобы купить сыну вещи для фронта.

видео дня

Но тогда у него случился конфликт в лагере мобилизованных - он пригрозил ножем старшему по званию.

Затем оккупанту "дали" шесть лет тюрьмы и отправили в колонию. Однако Рыбин, пишут СМИ, решил вместо этого попросить перевести его в ЧВК "Вагнер". Но после мятежа Пригожина мужчина заключил контракт с Минобороны России и отправился на фронт в Украину.

Воевал с Украиной Рыбин всего три месяца. Около месяца назад он перестал выходить на связь. 11 ноября родителям Станислава Рыбина сообщили, что того "задвухсотили" в поселке Водяное под Донецком.

Потери России

За неделю с 13 по 19 ноября Силами обороны Украины ликвидировано около 7020 человек личного состава оккупантов РФ. Также было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 15 кораблей РФ, еще почти столько же повредили. Сейчас в Черном море нет катеров и кораблей, которые могли бы нанести ракетные удары.

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.