ВСУ задвухсотили оккупанта-'везунчика': семья продала последнюю корову, чтобы отправить его на фронт

На войне против Украины погиб очередной российский мобилизованный Станислав Рыбин. Чтобы собрать 35-летнего россиянина, его семья продала последнюю корову, пишет издание Медуза.
Сообщается, Рыбина призвали еще осенью 2022 года. Мужчина особо не протестовал - наоборот говорил, что едет убивать украинцев, чтобы "восстановить справедливость".
Семья же продала последнюю корову "Красулю", чтобы купить сыну вещи для фронта.
Но тогда у него случился конфликт в лагере мобилизованных - он пригрозил ножем старшему по званию.
Затем оккупанту "дали" шесть лет тюрьмы и отправили в колонию. Однако Рыбин, пишут СМИ, решил вместо этого попросить перевести его в ЧВК "Вагнер". Но после мятежа Пригожина мужчина заключил контракт с Минобороны России и отправился на фронт в Украину.
Воевал с Украиной Рыбин всего три месяца. Около месяца назад он перестал выходить на связь. 11 ноября родителям Станислава Рыбина сообщили, что того "задвухсотили" в поселке Водяное под Донецком.
Потери России
За неделю с 13 по 19 ноября Силами обороны Украины ликвидировано около 7020 человек личного состава оккупантов РФ. Также было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 15 кораблей РФ, еще почти столько же повредили. Сейчас в Черном море нет катеров и кораблей, которые могли бы нанести ракетные удары.
В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.
Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.
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