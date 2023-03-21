ВСУ зайдут на территорию России: журналист раскрыл сценарий смуты в РФ

Россияне будут оказывать сопротивление ВСУ на своей территории лишь "до поры до времени", считает Игорь Яковенко.

Игорь Яковенко спрогнозировал новый этап войны / 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Вооруженные силы Украины могут проводить боевые действия в приграничных областях России для реализации определенный задач, заявил российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Например, с целью поражения каких-либо военных объектов, которые несут угрозу для Украины", — пояснил он в интервью Главреду.

В то же время журналист считает, что россияне будут оказывать сопротивление ВСУ на своей территории лишь "до поры до времени".

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"Я думаю, может произойти момент, когда в войне случится перелом, в результате которого силовики перестанут поддерживать режим, и он просто рухнет. Такая ситуация уже была в конце Первой мировой войны, когда российские войска просто покинули позиции и дезертировали", — не исключил он.

Российский оппозиционер также считает, что если силовики прекратят поддерживать кремлевский режим, в России начнется смута.

"В 1917 году она началась как раз после того, как российские войска перестали воевать, вышли из окопов и просто бежали с поля боя. Начался Октябрьский переворот и события, которые потом назвали гражданской войной. Теперь будет не гражданская, а мафиозная война", — добавил Яковенко.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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