Иван Выговский назначен новым главой полиции Киева

Иван Выговский / Нацполиция

Глава Нацполиции в Полтаской области Иван Выговский назначен начальником полиции Киева. Он заменит отправившегося в отставку Андрей Крищенко, занимавшего данную должность с 2015 года.

Назначение Выговского подтвердил бывший глава столичной полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала Украина 24.

Что известно об Иване Выговском

Иван Выговский – полковник МВД. Он родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. В правоохранительных органах работает с 1999 года. Карьера полицейского началась с должности следователя Очаковского горорайонного отдела МВД Украины в Николаевской области. В 2003 году Выговский окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

В период с 2015 по 2016 год Выговский был главой Очаковского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Николаевской области. С 2016 года был на должности заместителя начальника Главного управления – руководителя следственного управления ГУНП в Николаевской области.

14 февраля 2020 года был назначен на должность начальника полиции в Полтавской области.

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