Выписала себе премий на 50 тысяч гривен: на Киевщине врач пыталась незаконно обогатиться

На Киевщине врач незаконно выписала себе премий на 50 тысяч гривен/ Полиция Киевщины

На Киевщине в городе Сквира врач, временно исполняя обязанности директора одного из медицинских учреждений, начала выписывать себе премии на крупные суммы.

Женщина с июня 2020 года занимала должность заместителя директора этого заведения. Однако в тот период времени длился конкурс на должность директора, и поэтому она временно исполняла обязанности руководительницы медучреждения, рассказывают в полиции Киевщины.

Пользуясь такой возможностью, уже в августе того же года по случаю празднования Дня независимости врач насчитала себе дополнительно к зарплате еще более 17 тысяч гривен премиальных.

Но на этом женщина не остановилась, и позже подписала еще несколько приказов о выплатах то на оздоровление, то в связи с окончанием года. Таким образом до конца года она обогатилась премиями в целом на почти 47 тысяч гривен.

Такие действия женщины разоблачила полиция. Врачи сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 2, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит заключение сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее в Минздраве ответили на скандал о переводе медиков на работу на полставки. Медицинским работникам, которых переводят на половину ставки после поднятия минимальных зарплат до 13 000 – 20 000 гривен, следует обращаться на горячую линию Министерства здравоохранения. Она должна заработать уже в ближайшее время, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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