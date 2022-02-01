Полтавские депутаты "выбивали" из женщины деньги

Депутаты "выбивали" из женщины деньги / УНИАН

В Полтавской области задержали двух депутатов по делу о вымогательстве с женщины крупной суммы денег. Речь идет о 39 тысячах долларов.

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, по данному факту открыто уголовное производство.

"В ходе расследования уголовного производства были задержаны глава фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в качестве расчета за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", — рассказала Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, уже проводятся неотложные следственные действия и обыски.

Напомним, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки. Он способствовал заключению контрактов с больницей в Житомирской области.

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