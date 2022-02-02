Кредит погашен, а деньги требуют до сих пор: ПриватБанк подловили на вымогательстве

ПриватБанк подловили на вымогательстве / УНИАН

ПриватБанк требует от клиента оплатить долг по судебному сбору, несмотря на то, что самого судебного заседания не было.

О неприятной ситуации клиентка банка рассказала на портале Минфин.

"ПриватБанк подал в суд на меня из-за просроченного кредита. Хочу отметить, что просроченная задолженность наступила в результате пандемии, я заранее обращалась в банк, звонила на 3700, ходила в отделение, ходила в службу безопасности банка, с просьбой либо уменьшить платежи, либо отсрочить их, но моим вопросом никто не хотел заниматься. Еще до заседания, до решения суда, мною был уплачен долг в полном объеме", - рассказала женщина.

Также она подчеркнула, что после полной уплаты долга получила справку, где было указано, что у нее нет долга перед ПриватБанком по кредитам.

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Читайте также"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка"Но мне, без моего ведома, открыли какой-то счет, где приписали мне какой-то долг, ни один из сотрудников отделения банка не смог мне объяснить что это за долг, отмечали, что это штраф, но на период карантина запрещено наложение штрафов", - объяснила женщина.

По ее словам, за разъяснением ей пришлось обращаться в Приватбанк в письменном виде, а в полученном ответе было указано, что это долг по судебному сбору, но так как суда не было, банк обратился в судебное учреждение для возвращения судебного сбора, ожидает возвращения денег в течение следующих трех месяцев и мой счет будет автоматически закрыт.

Читайте такжеПриватБанк блокирует карты: от клиентов требуют "отчитаться" о происхождении средств"Однако представители банка, не дожидаясь трех месяцев и сейчас, требуют от меня уплатить "расходы на суд" (ни какого суда не было, ни каких подтверждающих документов об уплате сбора мне не было предоставлено). Диалог вести с ними не возможно, ссылаются на какие-либо пункты договора которых в моем, распечатанном экземпляре нет!", - сетует клиентка банка.

Также она отметила, что финучреждение, согласно Закону Украины о судебном сборе, может вернуть из госбюджета уплаченный судебный сбор.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

"ПриватБанк хочет дважды получить деньги и от меня, и от государства. Также стоит отметить, что если бы суд таки состоялся, то платить судебный сбор должен тот, кто проиграл спор!", - подытожила недовольная женщина.

Ответ ПриватБанка

В финучреждении отметили, что данный вопрос уже просматривают специалисты, а по результату ей позвонит по телефону сотрудник банка.

Ранее мы сообщали, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.