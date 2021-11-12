Вышел на улицу без паспорта: в Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен

Отсутствие паспорта повлекло немалый штраф / УНИАН

Полиция остановила мужчину на улице с просьбой предоставить документ, их у него не оказалось. Его обвинили в нарушении карантина и оштрафовали на кругленькую сумму. Регион в это время находился в "зеленой" зоне.

Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района. На сумчанина составили административный протокол за нарушение правил карантина, объявленного из-за распространения коронавируса. В суде решение полиции признали законным и оштрафовали гражданина на 17 000 грн, передает UBR.

Судья в свою очередь указал, что, согласно "карантинному" постановлению Кабмина, обязательным условием для "зеленой" зоны является пребывание на улицах с документами, удостоверяющими личность. Таким образом, мужчине присудили штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и обязали оплатить размер судебного сбора – 454 грн.

Ответчик имеет 10 дней на обжалование такого решения.

Карантин в Украине

20 сентября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продление адаптивного карантина режима чрезвычайной ситуации до Нового года. Согласно ему, регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

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