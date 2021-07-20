УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа

20 июля 2021, 22:25

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Взрыв на заводе
Взрыв на заводе Ривнеазот / Егор Фирсов

Под Ровно, вечером, 20 июля на химическом заводе Ривнеазот, произошла авария. Из-за этого над предприятием поднялась ярко оранжевая туча, что напугало местных жителей.

Сразу после аварии на заводе, образовалось оранжевое облако, которое стояло над предприятием, где произошла авария.

"Облако бурого дыма катится в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите", — отмечали очевидцы.

В ГСЧС в Ровенской области сообщили, что о случившемся, спасатели узнали из публикаций в социальных сетях. Местные публиковали видео, как в воздух поднимается оранжевый дым. В то же время на горячую линию "101" информация об инциденте не поступала.

"Мы связались с диспетчером предприятия и узнали, что у них произошла аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты. Взрыва не было, пострадавших нет, возгорания тоже нет. Об инциденте сообщили в экологическую инспекцию, чтобы они взяли пробы воздуха на экспертизу", — сообщили в ГСЧС области, передает ТСН.

Реклама

В пресс-службе Ривнеазот заявили, что состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия", — говорится в сообщении пресс-службы завода.

Городской голова Ровно Александр Третьяк отметил, что из-за выброса газов угрозы для местных жителей нет.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм", — сообщил Третьяк.

Он также добавил, что больница развернула 25 койко-мест на случай, если кому-то нужна помощь медиков.

Чем опасен газ и как уберечься

"Этот газ — это азот (IV) оксид. Он очень токсичен. И если вы попали в такое облако — это может вызвать отек легких и даже смерть. При этом для этого требуется очень незначительная концентрация. Даже его одна сотая процента в течение нескольких часов может вызвать отек легких. Поэтому если вы видите этот газ, чувствуете его запах, он похожий на то, как пахнет хлор, надо срочно покинуть зону поражения. Если вы находитесь дома возле этого предприятия и даже если газа нет, я вам рекомендую закрыть окна ", — пояснил кандидат химических наук Глеб Репич.

новости Ровно взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блогаJerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога Безбедная старость Меркель в ГазпромеБезбедная старость Меркель в Газпроме Приметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от бедыПриметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношенияхАлександр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях На Украину надвигается опасный шторм и ураганНа Украину надвигается опасный шторм и ураган

Последние новости

23:01

Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака

23:00

"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

22:31

Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены Видео

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Видео

22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

Реклама
21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

21:34

Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ Видео

21:18

На Украину надвигается опасный шторм и ураган Видео

20:54

Украинских пользователей Android и iOS атакует опасная угроза

20:49

Впервые в истории: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

20:42

"Отрубил жене голову": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке Видео

20:40

Сделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg Видео

20:16

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

20:09

В Раде появилось крупнейшее межфракционное объединение

19:48

Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике

19:31

Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:24

Сергея Соседова срочно прооперировали в Беларуси

19:20

Схемы на Укрзализныце и деньги ЕБРР: к подтасовкам с тендерами может быть причастен Магалецкий – СМИ

18:48

Непогода уже на Одесчине: регион засыпало градом Видео

Реклама
18:46

Вступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад Видео

18:30

"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе Видео

18:17

Одессит уморил голодом собственного сына и заявил, что это "духовное лечение"

18:12

В Украине назвали три самых опасных эпицентра заболеваемости коронавирусом Видео

17:54

Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

17:49

"Россия не будет безучастной": у Путина грозят Украине ударом в случае военной операции на Донбассе Видео

17:48

В Кремле назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

17:42

Чем мы заняты в тени 3 сезон - дата выхода и первый тизер-трейлер сериала Видео

17:41

"Метинвест" направил более 50 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе

17:20

Количество украинцев, ставших россиянами, уже миллион - Козак

17:15

Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса"

17:03

Анатолий Анатолич стал папой третий раз - трогательное фото и имя его сына

16:56

Очень опасная ситуация: в ВОЗ предупредили мир о новом ударе COVID-19 Видео

16:50

"Приму это как приказ": Верещук заявила о желании стать министром обороны Видео

16:49

Казначейство приостановило выплаты подрядчикам по главной программе Зеленского - СМИ

16:45

Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться Видео

16:38

"Сорвался с аттракциона и умер": в Одессе трагически погиб юный парень

16:24

Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями Фото Видео

16:16

Завис на антенне: в Черновцах женщина спасла жизнь соседу, застрявшему между 7 и 8 этажами Видео

15:56

У Байдена подтвердили встречу с Зеленским и объявили о новых сроках Видео

Реклама
15:53

Украину ждет новый солнцепек: синоптик рассказал, когда жара будет зашкаливать Видео

15:48

Кофе снова признали "спасателем" против опасного сердечного состояния Видео

15:44

Disney выбрал режиссера для фильма Блейд с Махершалой Али

15:40

Самый богатый человек планеты Безос совершил полет в космос: полное видео миссии

15:29

60 тысячам украинских учителей закупят ноутбуки

15:22

Подсолнечное масло по рекордным ценам: почему за границей продукт в разы дешевле Видео

15:18

Судороги ночью: почему возникают и что с ними делать Видео

14:57

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

14:57

Отмена срочной службы в Украине: в Слуге народа объявили о новых сроках

14:35

"Ого, ни х** себе!": на Киевщине девушки-подростки "проучили" свою лучшую подругу кулаками Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять