Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа

Взрыв на заводе Ривнеазот / Егор Фирсов

Под Ровно, вечером, 20 июля на химическом заводе Ривнеазот, произошла авария. Из-за этого над предприятием поднялась ярко оранжевая туча, что напугало местных жителей.

Сразу после аварии на заводе, образовалось оранжевое облако, которое стояло над предприятием, где произошла авария.

"Облако бурого дыма катится в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите", — отмечали очевидцы.

В ГСЧС в Ровенской области сообщили, что о случившемся, спасатели узнали из публикаций в социальных сетях. Местные публиковали видео, как в воздух поднимается оранжевый дым. В то же время на горячую линию "101" информация об инциденте не поступала.

"Мы связались с диспетчером предприятия и узнали, что у них произошла аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты. Взрыва не было, пострадавших нет, возгорания тоже нет. Об инциденте сообщили в экологическую инспекцию, чтобы они взяли пробы воздуха на экспертизу", — сообщили в ГСЧС области, передает ТСН.

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В пресс-службе Ривнеазот заявили, что состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия", — говорится в сообщении пресс-службы завода.

Городской голова Ровно Александр Третьяк отметил, что из-за выброса газов угрозы для местных жителей нет.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм", — сообщил Третьяк.

Он также добавил, что больница развернула 25 койко-мест на случай, если кому-то нужна помощь медиков.

Чем опасен газ и как уберечься

"Этот газ — это азот (IV) оксид. Он очень токсичен. И если вы попали в такое облако — это может вызвать отек легких и даже смерть. При этом для этого требуется очень незначительная концентрация. Даже его одна сотая процента в течение нескольких часов может вызвать отек легких. Поэтому если вы видите этот газ, чувствуете его запах, он похожий на то, как пахнет хлор, надо срочно покинуть зону поражения. Если вы находитесь дома возле этого предприятия и даже если газа нет, я вам рекомендую закрыть окна ", — пояснил кандидат химических наук Глеб Репич.