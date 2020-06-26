Взрыв на Позняках: выяснились подробности обысков в Киевгазе

Выяснились подробности обысков в Киевгазе / УНИАН

Взрыв в жилом доме на Позняках в Киеве - нацполиция провела обыски в Киевгазе и по месту жительства одного из сотрудников компании. Обыски проводили в рамках расследования взрыва в доме.

Об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

Накануне взрыва работники Киевгаза проводили плановую сверку газовых счетчиков в доме, где произошел взрыв. Счетчики сняли, а вместо них установили специальные перемычки.

В офисе компании полиция изъяла документацию и допросила всех работников. Также обыски провели у слесаря, производившего замену счетчика в квартире, которая по версии следствия могла быть эпицентром взрыва.

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По словам Шевченко, сейчас по делу о взрыве подозрения никому не сообщались, но следователи полиции утверждают, что расследование на правильном пути. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.