"Взять Украину измором": Жданов раскрыл тактику россиян на войне в 2023 году

Оккупанты будут применять в Украине дроны и ракеты. Теперь главная цель – не нанести урон, а морально измотать общество.

Олег Жданов назвал нынешнюю цель оккупантов / Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что РФ и дальше будет применять комбинированные атаки на Украину - при помощи ракет и дронов.

Цель оккупантов - морально измотать украинцев и добиться как можно больших жертв среди мирного населения.

"Мы с вами уже третьи сутки в Новом году на собственной шкуре испытываем тактику применения тех же дронов и ракет. Вы видите, что теперь главная цель – не нанести урон, а морально измотать общество. Дроны летают всю ночь, а значит, населения всю ночь не спит и находится в бомбоубежищах, а утром на работу. Это же огромное напряжение – там бахнуло, там что-то упало… А если с детьми? Сколько человек так выдержит? Кроме того, по задумке врага, должно быть как можно больше жертв среди гражданского населения", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Военный эксперт добавил, что захватчики "берут нас измором", и теперь эта тактика будет основной.

При этом Жданов считает, что ракеты в РФ не заканчиваются, но с ними "явный дефицит".

"И это теперь будет на постоянной основе. Если, конечно, Иран не разродится и не даст несколько сотен ракет. Тогда будет намного хуже – они вернутся к тактике массированных ракетных ударов", - считает полковник запаса.

"Что касается тактики на поле боя, то да, они готовят мобилизованных, они отбирают лучших – по состоянию здоровья, по уровню подготовки. И, конечно, если вести наступление, нужны штурмовые отряды. Судя по количеству людей – 160 человек – это будут усиленные роты. Поэтому они и готовятся", - добавил Жданов.

Ракетные удары РФ по Украине

Россия атаковала Украину ракетами и дронами под Новый год - днем 31 декабря и сразу после полуночи 1 января.

В результате ракетной атаки на гражданские объекты столицы 31 декабря один человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Ночью российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.

Российские оккупанты могут нанести по Украине новый массированный ракетный удар на Рождество 7 января. Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы к этому готовимся", — сказал он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

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