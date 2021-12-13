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"Я была объектом, который использовали": Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским

13 декабря 2021, 07:58
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Юлия Мендель заявила, что с президентом ее связывали исключительно профессиональные отношения. А слухи об их романе - это была атака на чету Зеленских.

Юлия Мендель
Юлия Мендель рассказала об отношениях с Владимиром Зеленским / facebook.com/Юлия Мендель

Слухи о том, что Юлия Мендель и Владимир Зеленский - любовники, были "атакой на главную чету государства". Об этом заявила сама экс-пресс-секретарь президента и подчеркнула, что ее отношения с главой государства были исключительно профессиональными.

"У нас с ним (Зеленским, - ред.) не было личностных отношений. У нас были профессиональные отношения", – сказала Мендель в интервью изданию Obozrevatel.

Распространение слухов о ее романе с президентом она назвала информационной атакой, направленной против супругов Владимира и Елены Зеленских.

"То, что была создана такая огромная атака относительно возможности других отношений – это атака не на меня, но я была объектом, который использовали. Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать", – сказала Мендель.

Читайте такжеРусский язык, очки и коронавирус Зеленского: главные скандалы Юлии МендельОна также ответила на вопрос о том, какому мужчине принадлежит рука, лежащая на ее плече на одном из новых фото.

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"У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука Ахметова, рука целой плеяды политиков", – сказала Мендель.

Юлия Мендель
Юлия Мендель обещает скоро раскрыть имя своего бойфренда / Фото instagram.com/iuliia_mendel

В то же время бывшая пресс-секретарь президента пообещала, что "в течение нескольких месяцев" раскроет имя этого мужчины. По ее словам, это ее любимый. Мендель добавила, что "это в известной степени публичное лицо".

"Беременность" Мендель от Зеленского

В июле 2020 года стали распространяться слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. Говорили, что Мендель даже беременна от Зеленского.

В Офисе президента заявили, что тогдашняя пресс-секретарь Владимира Зеленского адекватно отреагировала на слухи о ее якобы беременности от главы государства.

"Елена Владимировна и Владимир Александрович вместе, у них очень теплые отношения. И все эти слухи про то, что [Мендель] якобы беременна от Зеленского, феерический идиотизм", – сказал антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Позже Мендель заявила, что каждый фейк имеет свое имя.

В марте 2021 года Мендель рассказала о своем любимом человеке. Она призналась, что у нее есть серьезные отношения с мужчиной, от которого хотела бы иметь детей.

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