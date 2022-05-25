"Я как шкафчик в Бородянке": стильная Елена Зеленская удивила сменой имиджа

Елена Зеленская / соцсети

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила в Украинском доме в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Первая леди рассказала слушателям о гуманитарной ситуации в Украине и показала фотографии украинских городов до и после нападения России.

Супруга президента пообщалась с участниками дискуссии посредством видеосвязи. На онлайн-встрече Зеленская появилась в неожиданном образе.

Елена Зеленская распустила волосы, одела костюм шоколадного оттенка и сделала легкий макияж. Соответствующие фотографии появились на официальной странице первой леди в Instagram.

Многие заметили изменения образе первой леди и очарованы ее внешним видом.

"Мои собеседники - в уютном далеком городке. Я в Киеве, который пытается восстановиться после обстрелов, Но мне кажется, что весь цивилизованный мир понимает, через что мы сейчас проходим, - отметила она. - На вопрос "как вы там держитесь?" сказала, что я как тот шкафчик в Бородянке. Мы сейчас все так".

Напомним, кухонный шкафчик стал настоящим символом стойкости украинцев в борьбе с бесчеловечной российской армией. Он уцелел и остался висеть на стене полностью разрушенной многоэтажки в деоккупированной Бородянке Киевской области. Отныне он - достояние музейного фонда Украины.

Напомним, 8 мая первая леди Украины встретилась с первой леди США Джилл Байден в Ужгороде. Это было первое появление Елены Зеленской с момента масштабного вторжения России в Украину.

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