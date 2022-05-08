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Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

8 мая 2022, 10:18

Супруга Владимира Зеленского рассказала об общении "с родственными душами" – первой леди Литвы Дианой Науседене и первой леди Франции Брижит Макрон.

Елена Зеленская
Елена Зеленская показала свои свежие фото / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые с начала полномасштабного вторжения России поделилась новыми фотографиями. Снимки были сделаны во время видеоконференции с коллегами супруги украинского лидера.

Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram пост о друзьях. Она рассказала об общении "с родственными душами" – первой леди Литвы Дианой Науседене и первой леди Франции Брижит Макрон.

"Как хорошо слышать голоса друзей. Как важно задать простой вопрос "как ты?" и ответить на него самому. Это очень важно для каждого из нас каждый день войны", – написала жена Владимира Зеленского.

По словам Зеленской, Брижит Макрон и Диане Науседен пришлось выслушать много благодарности за помощь Украине в войне, за то, как приняли у себя украинских женщин и детей.

Елена Зеленская
Елена Зеленская провела видеоконференцию с Бриджит Макрон и Дианой Науседене / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины добавила, что в Литве изменили восемь законов, чтобы украинцы могли пользоваться всеми преимуществами граждан этой страны, в частности, бесплатными лекарствами и медицинской помощью. В Вильнюсе создается совершенно новый проект – Украинский центр.

"С госпожой Дианой запланировали развивать его так, чтобы там были языковые курсы, возможности для получения психологической помощи. Чтобы центр стал украинским сердцем Литвы – местом проведения конференций, встреч, чтобы помогал нашим гражданам интегрироваться. Кстати, Украинский центр – это теперь официальное название, мы согласовали ее как раз во время этого видеообщения", – добавила Елена Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Также она поблагодарила Францию, которая приняла на лечение 45 украинских детей с онкологией.

"Четверо из этих пациентов прибыли во Францию на днях в рамках нашей программы эвакуации онкобольных детей через Львов и Польшу", – написала Зеленская.

Во французских школах уже учится 14 тысяч 300 украинских учеников.

"Словом, вот что такое по-настоящему близкие страны и отношения. Дружба, которая формируется у таких в языках, будет самой крепкой. Спасибо, друзья! Жду, когда сможем обняться при личной встрече", – резюмировала жена украинского лидера.

Как сообщал Главред, украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

Напомним, впервые с начала полномасштабного российского вторжения за сутки 16 апреля в Украину из Польши вернулось больше людей, чем выехало.

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