Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

Впервые с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного нападения РФ, беженцев в Польшу за сутки 16 апреля было меньше, чем вернувшихся украинцев.
Впервые с начала полномасштабного российского вторжения за сутки 16 апреля в Украину из Польши вернулось больше людей, чем выехало.
В частности, за субботу в страну вернулись 22 тыс. человек, уехали за этот день 19,2 тыс. граждан нашей страны. Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба польских пограничников в Twitter.
Отмечается, что 19,2 тыс. пассажиров – это на 21% меньше по сравнению с предыдущим днем (24,4 тыс. за 15 апреля).
Всего с 24 февраля украинско-польскую границу пересекли 2,8 млн человек, которые убегали от войны в Украине.
На сегодняшний день украинские граждане, въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут легально находиться в стране до 18 месяцев.
Читайте такжеКто из мужчин может выехать из Украины во время войны: списокКак сообщал Главред, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу уже вернулись две трети жителей, несмотря на рекомендацию не спешить с возвращением.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться атаковать Киев, если вдруг смогут захватить Донбасс.
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