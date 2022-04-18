Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

Польские пограничники опубликовали статистику по беженцам из Украины / Фото Reuters

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения за сутки 16 апреля в Украину из Польши вернулось больше людей, чем выехало.

В частности, за субботу в страну вернулись 22 тыс. человек, уехали за этот день 19,2 тыс. граждан нашей страны. Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба польских пограничников в Twitter.

Отмечается, что 19,2 тыс. пассажиров – это на 21% меньше по сравнению с предыдущим днем ​​(24,4 тыс. за 15 апреля).

Всего с 24 февраля украинско-польскую границу пересекли 2,8 млн человек, которые убегали от войны в Украине.

На сегодняшний день украинские граждане, въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут легально находиться в стране до 18 месяцев.

Читайте такжеКто из мужчин может выехать из Украины во время войны: списокКак сообщал Главред, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу уже вернулись две трети жителей, несмотря на рекомендацию не спешить с возвращением.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться атаковать Киев, если вдруг смогут захватить Донбасс.

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