УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

18 апреля 2022, 11:25

Впервые с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного нападения РФ, беженцев в Польшу за сутки 16 апреля было меньше, чем вернувшихся украинцев.

беженцы, Польша, война в Украине
Польские пограничники опубликовали статистику по беженцам из Украины / Фото Reuters

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения за сутки 16 апреля в Украину из Польши вернулось больше людей, чем выехало.

В частности, за субботу в страну вернулись 22 тыс. человек, уехали за этот день 19,2 тыс. граждан нашей страны. Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба польских пограничников в Twitter.

Отмечается, что 19,2 тыс. пассажиров – это на 21% меньше по сравнению с предыдущим днем ​​(24,4 тыс. за 15 апреля).

Всего с 24 февраля украинско-польскую границу пересекли 2,8 млн человек, которые убегали от войны в Украине.

На сегодняшний день украинские граждане, въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут легально находиться в стране до 18 месяцев.

Читайте такжеКто из мужчин может выехать из Украины во время войны: списокКак сообщал Главред, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу уже вернулись две трети жителей, несмотря на рекомендацию не спешить с возвращением.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться атаковать Киев, если вдруг смогут захватить Донбасс.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Польши беженцы новости Украины
Реклама
Популярное
Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в маеКонфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеДень победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в Украине Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризыГороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиБойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской области
Поддержите Главред

Последние новости

11:32

В освобожденных районах Житомирщины разминировали 8 населенных пунктов – Тимошенко

11:25

Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

11:18

Психолог рассказала, как бороться с чрезмерным волнением

11:17

Российский пропагандист доказал, что РФ бьет по жилым домам МариуполяВидео

11:14

Наступление России на Донбассе: какие задачи минимум и максимум намерен выполнить Путинмнение

Реклама
10:57

Россияне зашли в Кременную, эвакуация невозможна из-за уличных боев - губернатор Гайдай

10:49

Враг нанес четыре ракетных удара по Львову: 6 погибших, 11 пострадавших, в том числе ребенок

10:28

Повторит судьбу Каддафи: Аваков спрогнозировал, как умрет ПутинВидео

10:24

ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный у нее оккупантами смартфон

10:20

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы

10:05

"Я видел, как он по воде шел, отвечаю": Потап высмеял стоны Марченко о "мессии" Медведчуке

09:34

"Есть ярость": Кулеба отверг все упреки по поводу неэтичности украинцев в отношении оккупантовВидео

09:14

Спасение русского Карфагена - это иллюзиямнение

09:13

Утром оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину: над столицей - черный дым

09:10

"Союзмультфильм что-то знал": в РФ испугались пророчества о войне в мультике 1973 годаВидео

08:55

Враг готовится сбросить на Азовсталь в Мариуполе многотонные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000 — журналистВидео

08:23

Много погибших, раненые с оторванным конечностями: выживший на крейсере Москва рассказал о "месиве" на кораблеВидео

08:15

Солдаты РФ отказываются выполнять приказ Путина - более 100 военных не хотят возвращаться на войну

07:27

Холоднояровцы освободили Гусаровку под Харьковом: захватчики потеряли "Тор", танки и машины снабжения

07:13

Украинские защитники уничтожили разведгруппу войск РФ и поразили более 100 целей оккупантов

Реклама
06:40

Под палубой был мощный взрыв: в Сети появились возможные фото крейсера Москва после атаки ракетВидео

06:38

Минус самолет, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Ми-24 и один Ка-52: ВСУ устроили ад оккупантам в небе

06:28

9 мая в России под угрозой, или Почему Кремль молчит о причинах гибели "Москвы"мнение

06:01

РФ может снова атаковать Киев: Зеленский объяснил, почему важна битва за ДонбассВидео

05:28

Чернобаевка - 16:0: ВСУ уничтожили склады с ракетными боеприпасами оккупантов на Херсонщине

05:10

Украина обладает шансом вернуть оккупированные Крым и Донбасс – ИлларионовВидео

04:40

Украина "поплывет": синоптики предупредили о мощных грозах и ливняхВидео

04:10

Мы не мученики: в Мариуполе оккупанты убили женщину-медика

03:37

Военный эксперт рассказал, как Украина может закрыть небо от российских агрессоров

03:05

Пока Украина в огне: Таисия Повалий выступила в Кремле дуэтом со Стасом Михайловым

02:35

"Котел" и уничтожение ВСУ: инсайдер раскрыл планы Кремля в войне с УкраинойВидео

02:05

Длительность войны зависит от 2 факторов: эксперт объяснил, почему во вторжении РФ виноваты СШАВидео

01:30

Уничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФВидео

00:58

Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцамВидео

00:52

В "ДНР" мобилизуют артистов филармонии и отправляют на фронт - журналист

00:51

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

00:42

Российской группировке под Изюмом готовят "котел" - АрестовичВидео

00:27

КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний

17 апреля, воскресенье
23:54

СМИ выяснили, где сейчас находится одиозный нардеп Медведчук

23:49

"Хотят добить Донбасс": Зеленский записал эмоциональное обращениеВидео

Реклама
23:39

ВСУ на востоке отправили в "ад" более полусотни оккупантовВидео

23:31

Больше не верю миру, потому что они не остановили Россию - Зеленский

23:20

Украинская разведка назвала новый город, в районе которого оккупанты готовят главный ударВидео

22:53

Зеленский пообщался по телефону с главой МВФ: какие вопросы обсудили

22:40

Мэр Харькова призвал гражданских эвакуироваться из городаВидео

22:28

Катя Осадчая показала округлившийся животик, и помолилась о "крохе покоя"

22:01

"Лежите! Не вставать!": медик по под залповым огнем в Харькове прикрывал собой украинцевВидео

21:58

Украина уже заполнила опросник ЕС о статусе кандидата - ОПВидео

21:42

Становится изгоем: эксперт рассказал, как после войны будут реагировать на РФ в миреВидео

21:34

Контратака ВСУ: в Харьковской области освободили несколько населенных пунктовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять