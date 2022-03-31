УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ювелирный удар: ВСУ разбили технику оккупантов, которую те прятали среди домов

31 марта 2022, 23:24

На кадрах видно, как мастерски оккупанты припарковали свою технику в небольшом дворе нескольких многоэтажных жилых домов.

ВСУ / Валерий Залужный

Украинские военные нанесли чрезвычайно четкий ракетный удар по российской военной технике, которую оккупанты спрятали рядом с жилыми многоэтажками.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 31 марта.

"Ювелирная работа украинской артиллерии по войскам РФ, которые прячут свою технику в жилых районах с мирным украинским населением", – говорится в подписи на видео.

На кадрах видно, как мастерски оккупанты припарковали свою технику в небольшом дворе нескольких многоэтажных жилых домов.

Однако украинские войска не только зафиксировали эту технику, но и нанесли настолько точный удар по ней, что не коснулись ни одного дома.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине ВСУ Валерий Залужный
Реклама
Популярное
Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак ВселеннойГороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной Гороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столицеГороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столице Перелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войныПерелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войны Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФКадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФ

Последние новости

23:52

19-летняя беременная вдова рассказала о звонке мужа за несколько минут до гибели на Яворовском полигоне

23:42

"РФ начинала с ультиматумов": Ермак рассказал о сложных переговорах с МосквойВидео

23:34

"Путин стал человеком в клетке": в Британии жестко раскритиковали диктатораВидео

23:24

Ювелирный удар: ВСУ разбили технику оккупантов, которую те прятали среди домовВидео

23:08

Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкцияВидео

Реклама
23:04

Резников пообщался с президентом Турции: какие темы обсудили

22:57

"Ночуем на свалке": мобилизованные орки из "ДНР" пожаловались на скотские условияВидео

22:57

Байден спрогнозировал, отведет ли Путин войска с окраин Киева

22:45

Все оккупанты вышли с территории ЧАЭСВидео

22:33

Домашний арест и увольнение: Путин карает своих советников - БайденВидео

22:27

Арестович ответил, почему российские оккупанты насилуют украинских женщин и девушекВидео

22:24

Дважды разведен, дважды папа: что известно про нового любовника Дорофеевой

22:10

В МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

21:56

"Пшонка-стайл" и ностальгия по совку: как выглядит дворец Медведчука на ЗакарпатьеФотоВидео

21:40

Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с ЭрдоганомВидео

21:39

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: военным предлагали сдаться

21:30

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизыВидео

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конецВидео

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

Реклама
20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

18:10

Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

Реклама
18:04

Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Западмнение

17:50

Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеВидео

17:45

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известноВидео

17:45

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

17:43

Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о миреВидео

17:22

Путин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля

16:54

Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – картаВидео

16:52

"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в УкраинеВидео

16:49

Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

16:37

Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять