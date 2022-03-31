Ювелирный удар: ВСУ разбили технику оккупантов, которую те прятали среди домов

ВСУ / Валерий Залужный

Украинские военные нанесли чрезвычайно четкий ракетный удар по российской военной технике, которую оккупанты спрятали рядом с жилыми многоэтажками.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 31 марта.

"Ювелирная работа украинской артиллерии по войскам РФ, которые прячут свою технику в жилых районах с мирным украинским населением", – говорится в подписи на видео.

На кадрах видно, как мастерски оккупанты припарковали свою технику в небольшом дворе нескольких многоэтажных жилых домов.

Однако украинские войска не только зафиксировали эту технику, но и нанесли настолько точный удар по ней, что не коснулись ни одного дома.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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