Загадочная смерть в Киеве: тело мужчины нашли возле подъезда многоэтажки

В Киеве нашли тело мужчины у жилого дома / obozrevatel

В Киеве возле подъезда одного из жилых домов в Дарницком районе обнаружили мужчину без признаков жизни.

Происшествие случилось в понедельник, 20 сентября на улице Драгоманова, 31в, сообщает Obozrevatel.

В сообщении отмечается, что признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

Тело неизвестного мужчины жители дома обнаружили возле подъезда и сразу же вызвали правоохранителей.

По данным источников, личность умершего не установлена. Обратим внимание, что возле тела умершего находился мотоцикл.

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На опубликованном фото запечатлено, что двухколесный транспорт лежал на боку.

/ obozrevatel

"Следов насилия не обнаружено. Детали происшествия устанавливаются – тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – добавил собеседник.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве в Оболонском районе найдено тело 37-летней женщины, которая приехала на заработки в столицу и временно проживала у реки Днепр в туристической палатке. Указывалось, что она работала в компании, которая трудоустраивала сотрудников в супермаркеты.

В полиции заявили, что женщина приезжала в Киев на подработки. Она временно жила в палатке возле водоема в зоне отдыха на столичной Оболони.

Тело женщины было изувечено, возле палатки обнаружили следы крови. Эксперты устанавливали, каким предметом была убита женщина. Они составили фоторобот мужчины, которого видели в компании погибшей.