Загадочная смерть в Киеве: тело мужчины нашли возле подъезда многоэтажки

Тело неизвестного мужчины жители дома обнаружили возле подъезда и сразу же вызвали правоохранителей.
В Киеве возле подъезда одного из жилых домов в Дарницком районе обнаружили мужчину без признаков жизни.
Происшествие случилось в понедельник, 20 сентября на улице Драгоманова, 31в, сообщает Obozrevatel.
В сообщении отмечается, что признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.
Тело неизвестного мужчины жители дома обнаружили возле подъезда и сразу же вызвали правоохранителей.
По данным источников, личность умершего не установлена. Обратим внимание, что возле тела умершего находился мотоцикл.
На опубликованном фото запечатлено, что двухколесный транспорт лежал на боку.
"Следов насилия не обнаружено. Детали происшествия устанавливаются – тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – добавил собеседник.
Читайте такжеЖуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой
Ранее сообщалось о том, что в Киеве в Оболонском районе найдено тело 37-летней женщины, которая приехала на заработки в столицу и временно проживала у реки Днепр в туристической палатке. Указывалось, что она работала в компании, которая трудоустраивала сотрудников в супермаркеты.
В полиции заявили, что женщина приезжала в Киев на подработки. Она временно жила в палатке возле водоема в зоне отдыха на столичной Оболони.
Тело женщины было изувечено, возле палатки обнаружили следы крови. Эксперты устанавливали, каким предметом была убита женщина. Они составили фоторобот мужчины, которого видели в компании погибшей.