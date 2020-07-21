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Вырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста Кривоша

Родители преступника уже давно умерли.

21 июля 2020, 19:53
Максим Плохой
Максим Кривош вырос в семье учителей / кадр из видео

Террорист Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в центре Луцка, в последнее время проживал в городе Дубно Ровненской области на улице Морозенко вместе с женой и сыном.

Как пишет Суспильне, в этом многоквартирном доме сейчас работают правоохранители. Некоторые СМИ сообщали, что произошла эвакуация жильцов, однако это не соответствует действительности.

Одна из соседок анонимно рассказала журналистам, что Кривош очень агрессивно часто вел себя по отношению к жильцам дома. Также он бил жену и сына.

Дом Кривоша в Дубно
Дом Кривоша в Дубно / Фото: Суспільне

Также журналисты показали дом, в котором Кривош жил с рождения. Он расположен в Луцке. Соседи рассказали, что последние 15 лет его квартира пустует. Также удалось выяснить, что родители злоумышленника давно умерли, оба были педагогами. Отец работал в Луцком политехническом университете. Мама преподавала в сельской школе. У него также есть младший брат.

Дом, где родился Кривош / Фото: Суспільне

15-летний сын террориста признался, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные", при этом он не ожидал такого поступка от него.

Читайте также"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связьНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

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