Закончились козыри: экс-депутат Госдумы сделал неожиданный прогноз по войне

тФейгин сделал неожиданный прогноз по войне в Украине / Фото УНИАН

Сейчас россияне могут пойти в "глухую" оборону в войне. У страны-агрессора закончились "козыри", поэтому оккупанты могут взять паузу на зиму, чтобы и самим перезимовать, сообщил российский юрист и правозащитник, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в эфире программы Гроші.

"Ну, какой еще (козырь остался у РФ – ред.) – ядерным оружием ударят? Ну, мы это уже обсуждали. И им уже ясно объяснили, что будет в случае применения тактического ядерного оружия. Я думаю, они сейчас вряд ли пойдут на такое, чтобы реально прибегнуть к ударам ядерной боеголовкой. Все возможно, но это точно не метод", – уверен Фейгин.

По его мнению, РФ может продолжить ракетные удары, насколько им будут позволять возможности, и, скорее всего, российские войска возьмут паузу.

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"Подозреваю, что так оно и будет. Для чего? Чтобы перезимовать самим… Переждать, "на паузу" поставят. Это тактика, которую они займут на все месяцы холодов", - сказал Фейгин.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых направлениях вышли на участки государственной границы с Россией. Военная операция продолжается. Враг бежит вглубь фронта или на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении проходит даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинские военные показали – российские войска можно побеждать на поле боя. Однако победу праздновать рано, ведь оккупанты могут перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что силы обороны Украины на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до тех пор, пока область не будет полностью освобождена от оккупации России.

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