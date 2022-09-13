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"Это приведет к катастрофе": военный эксперт объяснил, когда Путин может объявить мобилизацию в РФ

13 сентября 2022, 22:21

Путин может решиться объявить всеобщую мобилизацию в конце этого года.

Путин, потери РФ
Путин / Reuters, Радио Свобода, скриншот

Общая мобилизация в России может произойти в конце этого года.

Как говорит военный эксперт Михаил Самусь, в то же время это приведет к катастрофе в РФ.

"Путину всегда не хватало решимости. Когда он предпринимает решительные шаги, он попадает в передрягу. Он, как КГБшник, очень осторожен, пытается перестраховаться. Сейчас он не решается объявить общую мобилизацию, но потом может в самое неуместное время ее объявить – и это приведет к катастрофе", – подчеркнул Михаил Самусь, передает ТСН.

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По его словам, сейчас оккупанты еще сохраняют надежду на шансы, что их тактика "заморозки" Европы сыграет. Они рассчитывают, что произойдет дефицит газа и нефти.

"Хотя если Европа сейчас создаст соответствующие запасы, тогда она сможет помочь нам газом, а мы при удачном сценарии поможем электроэнергией. Путин специально создает напряжение вокруг Запорожской АЭС для того, чтобы в Европе был дефицит электроэнергии. Он ставит именно этот компонент, оттягивая мобилизацию. Но он ее объявит, когда поймет, что энергетическая карта не сыграла. Думаю, что это произойдет в конце зимы – в начале весны", – подчеркнул военный эксперт.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых направлениях вышли на участки государственной границы с Россией. Военная операция продолжается. Враг бежит вглубь фронта или на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении проходит даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинские военные показали – российские войска можно побеждать на поле боя. Однако победу праздновать рано, ведь оккупанты могут перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что силы обороны Украины на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до тех пор, пока область не будет полностью освобождена от оккупации России.

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