Закрыть окна: Киеве и область накрыла опасная мгла

Дымка в Киеве / pixabay

В Киеве и области отмечают мглу и чувствуется стойкий запах гари. Как сообщает ГСЧС, это не представляет опасности для жителей региона.

По информации Укргидрометеоцентра по состоянию на 19:00 территория Украины находится в малоградиентном поле со слабым ветром и низкой влажностью.

ГСЧС сообщает, что сейчас в Киеве и Киевской области отмечают мглу.

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Мгла - это атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет подвешенных частиц пыли, дыма, гари.

Также отмечается, что мгла образовалась из-за переноса воздушных масс с севера, северо-востока, из районов, где определенный промежуток времени отсутствовали осадки.

ГСЧС заявляет, что это явление не является каким-то аномальным или опасным, но окна закрыть стоит.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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