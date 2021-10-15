"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

В Харькове пациенты жалуются га жуткие условия в больницах / УНИАН

В Харькове в городской клинической больнице пациенты с коронавирусом жалуются на жуткие условия - так, в палатах холодно и отваливается потолок, сообщила в Facebook одна из пациенток Ольга Кравцова.

По словам женщины, она передвигается на инвалидном кресле и указала, что только забота неравнодушных людей позволила ей оказаться в палате. Также она рассказала, что попала по истине в "спартанские условия" и добавила. Однако ей повезло, ведь в этой больнице, в отличие от других, есть кислородные концентраторы.

"А в остальных больницах по городу и области люди просто задыхаются без кислорода", – написала Кравцова.

Отмечается, что условия в больнице не позволяют пациентам с инвалидностью поддерживать ежедневную гигиену, на пациентов с потолка и стен осыпается штукатурка.

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"Вот я лежу в постели в куртке, шапке и капюшоне. У меня замерзают уши. Поэтому те, кто считал, что я отправилась на курорт, предлагаю поменяться со мной местами. Кто хочет на такой "курорт"?" - обратилась она к своим подписчикам.

Стоит отметить, что по состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников. Были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек.

Также Главред сообщал, что число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом уже сравнялось с самыми высокими показателями весны. В Минздраве заявили, что пик этой волны еще впереди.