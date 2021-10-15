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Число жертв COVID-19 в Украине превысило 60 тысяч человек

15 октября 2021, 08:32
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За сутки умерли более 200 украинцев, также выявили более 13,6 тыс. случаев коронавируса в Украине. Из-за выходных число зафиксированных заражений снизилось.

Коронавирус
Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.

С начала прививочной кампании привиты 189 человек, из них получили одну дозу - 7 794 187 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 15 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 456 случаев;
  • Винницкая область - 270 случаев;
  • Волынская область - 284 случая;
  • Днепропетровская область - 1332 случая;
  • Донецкая область - 816 случаев;
  • Житомирская область - 860 случаев;
  • Закарпатская область - 129 случаев;
  • Запорожская область - 927 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 290 случаев;
  • Киевская область - 391 случай;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 213 случаев;
  • Львовская область - 816 случаев;
  • Николаевская область - 237 случаев;
  • Одесская область - 753 случая;
  • Полтавская область - 230 случаев;
  • Ровенская область - 308 случаев;
  • Сумская область - 681 случай;
  • Тернопольская область - 514 случаев;
  • Харьковская область - 1492 случая;
  • Херсонская область - 709 случаев;
  • Хмельницкая область - 655 случаев;
  • Черкасская область - 274 случая;
  • Черновицкая область - 579 случаев;
  • Черниговская область - 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 610 899 человек;
  • выздоровели - 2 316 582 человек;
  • летальных исходов - 60 137;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 482 871.

Коронавирус в Украине

Число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом уже сравнялось с самыми высокими показателями весны. В Минздраве заявили, что пик этой волны COVID-19 еще впереди.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

Эпидемическая ситуация ухудшается в пяти областях Украины, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Херсонская область уже в красной зоне с 15 октября. Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области находятся между оранжевой и красной зонами.

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