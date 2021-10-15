Число жертв COVID-19 в Украине превысило 60 тысяч человек

За сутки умерли более 200 украинцев, также выявили более 13,6 тыс. случаев коронавируса в Украине. Из-за выходных число зафиксированных заражений снизилось.
По состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.
С начала прививочной кампании привиты 189 человек, из них получили одну дозу - 7 794 187 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 456 случаев;
- Винницкая область - 270 случаев;
- Волынская область - 284 случая;
- Днепропетровская область - 1332 случая;
- Донецкая область - 816 случаев;
- Житомирская область - 860 случаев;
- Закарпатская область - 129 случаев;
- Запорожская область - 927 случаев;
- Ивано-Франковская область - 290 случаев;
- Киевская область - 391 случай;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- Луганская область - 213 случаев;
- Львовская область - 816 случаев;
- Николаевская область - 237 случаев;
- Одесская область - 753 случая;
- Полтавская область - 230 случаев;
- Ровенская область - 308 случаев;
- Сумская область - 681 случай;
- Тернопольская область - 514 случаев;
- Харьковская область - 1492 случая;
- Херсонская область - 709 случаев;
- Хмельницкая область - 655 случаев;
- Черкасская область - 274 случая;
- Черновицкая область - 579 случаев;
- Черниговская область - 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 610 899 человек;
- выздоровели - 2 316 582 человек;
- летальных исходов - 60 137;
- проведено ПЦР-тестов - 13 482 871.
Коронавирус в Украине
Число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом уже сравнялось с самыми высокими показателями весны. В Минздраве заявили, что пик этой волны COVID-19 еще впереди.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.
Эпидемическая ситуация ухудшается в пяти областях Украины, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Херсонская область уже в красной зоне с 15 октября. Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области находятся между оранжевой и красной зонами.