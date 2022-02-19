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"Записали видосик": в ОГП раскрыли постановку "эвакуационного видео" боевиков

19 февраля 2022, 14:41
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Ирина Венедиктова предупредила об уголовной ответственности всех, кто "срежиссировал театр абсурда".

Венедиктова
Ирина Венедиктова / УНИАН

Украина зафиксировала даты создания файлов видеообращений главарей т.н. "ЛНР" и "ДНР" о массовой эвакуации жителей временно оккупированных территорий с криминально-процессуальной точки зрения, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Таким образом она в своем Facebook прокомментировала заранее спланированное и записанное видео, на котором Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявляют о якобы срочной эвакуации местных жителей в РФ.

"Хочу кое-что дополнить новость о заявлениях главарей "ЛНР" и "ДНР" процессуальными фактами, которые для нас с вами имеют большое значение. Прокуроры зафиксировали даты создания файлов корректно и с криминально-процессуальной точки зрения. Почему это важно – потому что позже мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, кто срежиссировал этот театр абсурда", - написала генпрокурор.

Она подчеркнула, что для того, чтобы привлечение к ответственности произошло не только в украинских судах, но и в зарубежных институтах – "мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно".

"Органы украинской прокуратуры заставят всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное", - заявила Венедиктова.

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"Эвакуационное видео" боевиков: что говорят в МВД

Отметим, что первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook сообщил, что "пророссийские главари в ОРДЛО заранее подготовили свое "эвакуационное видео".

"Анализ метаданных видеофайла, осуществленный Киберполом, четко подтверждает время и дату его создания - 16.02", - сообщил он.

"То есть все свидетельствует о заранее согласованном плане действий. 16.02 записали видосик. Вчера начали обстрел украинских населенных пунктов, включая детские сады и школы (обвиняя в этих обстрелах саму Украину). Сегодня продолжили обстрелы, обнародовали заготовленное ранее видео, а также начали харасить местное население Донецка и Луганска уличной стрельбой, чтобы стимулировать людей садиться в "эвакуационные автобусы" на Ростов", - добавил Енин.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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