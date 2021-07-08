Запорожскую АЭС в Энергодаре штурмовали трое маленьких поросят

Энергодарские Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф очень хотели попасть на станцию.
В Запорожской области трое маленьких поросят пытались попасть в здание атомной электростанции в Энергодаре. Животные были испуганы, и, возможно, пытались попасть на станцию, чтобы переждать непогоду. Они активно бегали у ЗАЭС и бились в окна. Причины появления поросят у станции остались неизвестными.
Как сообщает местное информагентство Люстра.ТВ в Facebook, ситуация произошла на днях на проходной Запорожской атомной электростанции. Поросят уже прозвали местными Ниф-Нифом, Наф-Нафом и Нуф-Нуфом, а мотивы их попытки попасть на станцию неизвестны.
"Эту тройку сняли сегодня на проходной ЗАЭС. Или хотели укрыться от непогоды, или просились в энергетики... Судя по тому, что просились они очень настойчиво - им на станцию было на ну оооочень надо", - подчеркивается в сообщении.
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