Запорожскую АЭС в Энергодаре штурмовали трое маленьких поросят

Что искали на АЭС три поросенка - остается загадкой / Скриншот видео Люстра.ТВ

В Запорожской области трое маленьких поросят пытались попасть в здание атомной электростанции в Энергодаре. Животные были испуганы, и, возможно, пытались попасть на станцию, чтобы переждать непогоду. Они активно бегали у ЗАЭС и бились в окна. Причины появления поросят у станции остались неизвестными.

Как сообщает местное информагентство Люстра.ТВ в Facebook, ситуация произошла на днях на проходной Запорожской атомной электростанции. Поросят уже прозвали местными Ниф-Нифом, Наф-Нафом и Нуф-Нуфом, а мотивы их попытки попасть на станцию неизвестны.

"Эту тройку сняли сегодня на проходной ЗАЭС. Или хотели укрыться от непогоды, или просились в энергетики... Судя по тому, что просились они очень настойчиво - им на станцию было на ну оооочень надо", - подчеркивается в сообщении.

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