Запрет пластиковых пакетов в супермаркетах: украинцам грозят штрафы, но есть исключения

В Украине запрещают использование пластиковых пакетов / УНИАН

В соответствии с принятым Верховной Радой законом, ограничивается оборот пластиковых пакетов на территории Украины.

При этом вводятся механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также предусмотрена ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов. Об этом идет речь в соответствующем законе.

Три этапа запрета пластиковых пакетов

Первый этап - с 10 декабря вводится обязательная реализация пакетов за деньги, а бесплатное распространение запрещается. Цены на пакеты должно определить правительство.

Второй этап начинается с марта 2022 года - запрет распространения пакетов до 50 микрометров.

Третий этап - с 1 января 2023 года – запрет использования всех пакетов до 50 микрометров.

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Цена одноразового пакета

Кабинет министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты:

2,00 гривны - без ручек (без боковых складок);

2,50 гривны - без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);

3,00 гривны - с ручками (с боковыми складками).

Штрафы за нарушения

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом:

от 1700 до 3400 гривен;

повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Где разрешается использование пластиковых пакетов

Ограничение использования пластиковых пакетов, которое вводится с 10 декабря, будет распространяться только на магазины и супермаркеты и не будет касаться рынков, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

В то же время Ассоциация полагает, что должны быть созданы равные, справедливые и прозрачные правила ведения бизнеса в Украине, в том числе и в части запрета на использование пластиковых пакетов.

В ЕБА также сообщают, что сейчас бизнес не понимает, каким образом осуществлять продажу таких пакетов, по какой стоимости и как осуществлять учет и отчетность.

Запрет пластиковых пакетов: что говорят в Кабмине

В правительстве обращают внимание на экологические проблемы при использовании пластиковых пакетов.

"Нет технологий переработки такого одноразового пластика. Его можно вывезти на полигон, что запрещено и нежелательно. Другая альтернатива – его можно сжечь, а сожжение – это вред окружающей среде", – объясняет ТСН в.и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Единственный выход в такой ситуации – просто перестать ими пользоваться. Альтернативой целлофану может стать биоразлагаемый пакет.

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