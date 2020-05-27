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Стало известно, сколько украинцев нарушают запрет и пользуются ВКонтакте

27 мая 2020, 09:39

Как утверждают эксперты, украинцы по-прежнему продолжают обходить запрет на украинские социальные сети.

соцсети, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники 2
Стало известно, сколько украинцев нарушают запрет и пользуются ВКонтакте/ Reuters

В апреле 2020-го количество украинских пользователей российской соцсети ВКонтакте выросло на 1 млн. Однако при этом уровень регулярности контакта аудитории с ресурсом, напротив, уменьшилась.

Как утверждают представители проекта CMeter, украинцы либо вернулись, либо лишний раз вспомнили о своих аккаунтах в соцсети ‒ особенно в свете того, что СМИ довольно активно освещали продолжение блокировки российских сайтов. До этого, в марте 2020-го, было зафиксировано существенное падение охвата украинской аудитории ВКонтакте, сообщает "Громадське".

Тем не менее, представители CMeter утверждают ‒ запрет российских интернет-ресурсов является в достаточной степени эффективным.

Читайте также"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами"Есть коммерческие ресурсы, которые отмечают, что их площадки продаж в соцсетях "ВКонтакте" или "Одноклассники" снижаются. Хотя заходить техническая возможность есть, но все равно эти группы теряют сторонников", — заявил один из экспертов проекта.

К слову, весной 2017-го ‒ еще до запрета ‒ ВКонтакте был третьим по популярности сайтом в Украине после Google и YouTube.

Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил в стране соцсети ВКонтакте и Одноклассники, поисковую систему Яндекс и сервисы холдинга Mail.ru.

Через три года, депутаты Рады нового, IX созыва, во время внеочередного заседания сразу поддержала закон о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против всех вышеуказанных проектов.

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