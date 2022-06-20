Защитит женщин: Рада ратифицировала важную Стамбульскую конвенцию

Ратификацию конвенции поддержали 259 народных депутатов.
Верховная Рада проголосовала за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбу с этими явлениями. Об этом сообщает Европейская правда.
Ратификацию конвенции поддержали 259 народных депутатов. Против ратификации выступили 4 депутата, еще 25 воздержались.
Как голосовали фракции:
"Слуга народа":
- "За" - 193 голоса,
- "Против" - 1 голос,
- "Воздержались" - 6 депутатов;
"Европейская солидарность":
- "За" - 9 голосов,
- "Против" - 0 голосов,
- "Воздержались" - 1 депутат;
"Батькивщина":
- "За" - 0 голосов,
- "Против" - 0 голосов",
- "Воздержались" - 13 депутатов;
"Голос":
- "За" - 10 голосов,
- "Против" - 2 голоса,
- "Воздержались" - 0 депутатов;
"За будущее":
- "За" - 2 голоса,
- "Против" - 1 голос,
- "Воздержались" - 6 депутатов.
Все депутаты, которые голосовали от "Платформы за жизнь и мир", "Доверия" и "Восстановление Украины" нажали "За".
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Что известно о Стамбульской конвенции
Стамбульская конвенция является международным соглашением Совета Европы. Она была подписана в Стамбуле 11 мая 2011 года. Конвенцию ратифицировали 35 стран.
Целью документа является защита женщин от всех форм насилия, недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которое совершено также в отношении мужчин и детей (парней и девушек).
Конвенция запрещает все виды дискриминации женщин. Страны, которые ратифицировали документ, обязуются внести принцип равных прав между женщинами и мужчинами в свои конституции или законодательства; запретить дискриминацию женщин, путем применения санкций; отменить законы и процессуальные нормы, которые дискриминируют женщин.
Почему конвенцию не ратифицировали раньше
По данным Википедии, впервые Украина пыталась ратифицировать Стамбульскую конвенцию в ноябре 2016 года. Тогда большинство депутатов отказались рассматривать ратификацию из-за норм, которые якобы "являются неприемлемыми для украинского общества и украинской духовности".
Против ратификации категорически выступил Всеукраинский совет церквей. Там подчеркнули, что "есть проблемная терминология" - "гендер".
Петр Порошенко призвал депутатов ратифицировать конвенция в декабре 2019 года, однако это сделать не удалось. В 2021 году о необходимости ратификации отмечала генпрокурор Ирина Венедиктова.
В марте 2021 года во многих городах Украины прошел Марш женщин, которые требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая защитила бы их права.
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