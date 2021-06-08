"Заставлял детей с*сать": в Киеве поймали малолетнего извращенца – СМИ

В Киеве пойман мальчик, который принуждал детей с*сать, выяснили журналисты / Скриншот

В Дарницком районе Киева поймали несовершеннолетнего мальчика, который признался, что заставлял детей с*сать.

Малолетнего извращенца поймали жители дома №5, расположенного на ул. Драгоманова, сообщает darnicalive.kiev.ua.

Жители столицы передали видео, на котором мальчик с матами рассказал о своих "сексуальных подвигах".

"…Ну, я заставлял детей сосать… я больше не буду этого делать… я хотел Артему вставить в ж*пу х*й… он не вставлялся…", – утверждал несовершеннолетний.

Извращенец также говорил, что больше так не будет.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за сексуальное насилие – это ст. 153 Уголовного кодекса.

За совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого человека, без добровольного согласия потерпевшего, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В украинском государстве уголовную ответственность могут нести лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. За малолетних ответственность несут их родители.