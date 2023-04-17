Затопленные села, набережные, парки и стадионы: Украину накрыл рекордный паводок

Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено сотни домохозяйств.

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В Украине рекордный паводок / t.me/dsns_telegram

В нескольких областях Украины произошел значительный подъем уровня воды в связи с обильными паводками.

Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено 500 домохозяйств, сообщили в ГСЧС. Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

В Киевской области постоянно проводится мониторинг поднятия уровня воды, который контролируется, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Киевская область: ситуация по подъему уровня воды – контролируемая", — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что на территории Киевской области постоянно осуществляется мониторинг поднятия уровня воды.

Сообщается, что специалисты ГСЧС совершили облет территории Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

"Здесь дежурят спасатели, которые доставляют в сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах", — пояснили в ведомства.

Вместе с тем в Сети публикуют кадры настоящего "потопа", который произошел в Киеве в результате паводка. При этом под воду ушли целые зоны отдыха, а также набережные в прибрежных районах.

В Киеве из-за подъема воды почти полностью затопило набережную в районе улицы Приречной. Кроме того, подтопило и дорогу на Оболонский остров, в результате чего заблокированной оказалась техника коммунальщиков.

В столичном Гидропарке из-за паводка образовалось настоящее "озеро". При этом футбольный стадион на пляже Венеция – полностью в воде.

Кроме того, под воду идет киевский парк "Муромец". В некоторых местах, судя с фото очевидцев, воды было выше колена.

В Киеве затопило парк Муромец / Скриншот

Рекордный паводок в Украине: что говорят ученые

Нынешние подтопления – это проявления изменений климата – считает директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк.

"Мы с вами являемся свидетелями проявлений изменений климата. В предыдущие годы были бездождевые и маловодные периоды. Мы не привыкли к столь повышенной водности. В этом случае сейчас два процесса наложились. Первый мы осуществляем накопление водных ресурсов в водохранилищах Днепровского каскада. Второе, аномальное количество осадков. В марте и апреле много осадков. Поэтому у нас есть проявления подтопления и угрозы для хозяйственных сооружений", — заявил он в эфире ТРК "Киев".

Напомним, ранее синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что повышение температуры даже на 1-2 градуса самом деле является существенным.

Синоптик добавила, что для всех регионов потепление оборачивается катастрофой. Если территория страны находится ниже уровня моря, то каждое поднятие воды приводит к затоплению территорий.

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