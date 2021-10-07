Суховеи, смерчи и паводки: синоптик предрекла последствия изменений климата в Украине

Глобальное потепление изменило климат Украины / Фото pixaby

Глобальное потепление существует, и это подтверждают научные факты. Влияет оно и на Украину.

Синоптик Татьяна Негадайлова рассказала в интервью изданию Парламент.ua, что повышение температуры даже на 1-2 градуса самом деле является существенным. В частности, за последние 30 лет годовая температура в регионах Украины поднялась на 1,3 градуса.

"Просто вспомните погоду в конце восьмидесятых и за последние несколько лет, это действительно два разных климата. Суровые зимы стали редкостью, если и бывает температура минус 20 - это и редко, и короткое время, буквально один-два дня, и уже два года, как у нас не было метеорологической зимы", - отметила эксперт.

По ее словам, потепление не является равномерным: осенью оно меньше выражено, сильнее оно проявляется зимой и весной, а больше всего - в летние месяцы.

"Если в течение последних тридцати лет у нас нормой были 8-9 дней с температурой выше 30 градусов, то в последние годы таких жарких дней может быть 10-16, даже до 20. Это довольно резкая перемена. Считается, что потепление более чем на 2,5 градуса может привести к катастрофам", - сказала Негадайлова.

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При этом ученые пока что не пришли к единому мнению – ждать ли глобального потепления или похолодания.

Синоптик добавила, что для всех регионов потепление оборачивается катастрофой. Если территория страны находится ниже уровня моря, то каждое поднятие воды приводит к затоплению территорий.

Читайте такжеУкраину испепелит засуха, лето растянется на 4 месяца: синоптик дал неожиданный прогноз"В Украине - обратная проблема. Для нас важна водность - наложение дождевых периодов. После 2011 года у нас наступили годы пониженной водности. По мнению ученых, этот период длился до 2020 года, а дальше начался период повышенной водности. У нас чаще стали происходить суховеи, ветры типа смерчей, нехарактерные для нашей территории. То есть вместе с изменением климата к нам пришли и опасные стихийные явления. Теплый воздух в периоды повышенной влажности удерживает больше воды, и для нас увеличивается вероятность паводков", - объяснила эксперт.

Негадайлова уточнила, что изменения климата пока что еще не катастрофические, но все зависит от того, как будет развиваться этот сценарий в дальнейшем.

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Как сообщал Главред, глобальное изменение климата может привести к тому, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.

Как говорится в выводах Межправительственная группы экспертов по изменению климата при ООН, из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что глобальное потепление привело к тому, что ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине не будет.