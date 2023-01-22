Зеленский анонсировал неделю важнейших решений

22 января, Кабмин уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет временем справедливых решений.

Президент отметил, что это связано со скандалами, которые произошли в украинских министерствах.

22 января, Кабмин уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Теперь у правоохранителей есть все возможности для проведения расследования и дальнейшего суда по этому делу.

"Такое задержание было сигналом для всех, чье поведение нарушает принцип справедливости. Эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленных. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинцы получат полную информацию, а государство сделает необходимые шаги для разрешения вышеперечисленных проблем.

Что известно о скандале с закупкой продуктов для армии

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупки продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

"Заранее извиняюсь перед читателями за причиненную боль. Но на самом деле извиняться должно Министерство обороны Алексея Резникова, которое во время большой войны, похоже, увеличило аппетиты относительно хищений", - написал автор статьи Юрий Николов.

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