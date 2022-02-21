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Зеленский на сегодня срочно созывает СНБО

21 февраля 2022, 19:38

Что будут обсуждать на СНБО сегодня.

Зеленский, СНБО
Зеленский, СНБО / @APUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский срочно созывает СНБО на сегодня, 21 февраля.

Как сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 21 февраля, заседание пройдет уже буквально через 20 минут, в 20:00.

Повестка дня срочного заседания СНБО пока неизвестна.

Кроме того, в эти минуты проходят переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совбезе РФ, провел срочные консультации с Макроном и Шольцом и созвал СНБО", - заявил Зеленский в Twitter.

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Признание "ДНР" и "ЛНР" и Совбез РФ

Российская Госдума 15 февраля проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "государствами". Решение поддержал 351 депутат.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует механизму реализации Минских соглашений, которые Москва называет ключевым документом для разрешения конфронтации.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что голосование в Госдуме РФ по вопросу "ЛДНР" является шагом в направлении дестабилизации ситуации и попыткой Москвы выйти из "Минска". Международному сообществу следует немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

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СНБО Владимир Зеленский
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